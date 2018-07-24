ООН поставила Москву на первое место в мире по оказанию госуслуг

Москва попала на первую строчку рейтинга ООН по предоставлению электронных услуг населению, в котором приняли участие 40 мировых столиц. Премьер Дмитрий Медведев заявил, что опыт Москвы во внедрении электронных услуг следует распространить на другие города России.

Первое место в рейтинге

Москва заняла первое место по индексу оказания электронных услуг населению в рейтинге, составленном ООН. В общей сложности в списке представлены 40 городов, причем речь идет о мировых столицах. В первую тройку помимо Москвы вошли также Кейптаун и Таллин.

На встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым мэр города Сергей Собянин отметил, в частности, два электронных проекта, которые дают возможность москвичам влиять на жизнь столицы. Это система «Активный гражданин», регистрацию в которой прошло около 2 млн пользователей. Система позволяет жителям Москвы принимать участие в управлении городом путем голосования по различным вопросам — например, по реновации, сообщил мэр.

«По сути дела, это наши коллеги, которые помогают нам контролировать те или иные услуги, за которые город заплатил: они следят за тем, как ходит общественный транспорт, насколько чистый подъезд в их доме, как содержится детская площадка и так далее», — приводит его слова сайт правительства Москвы.

Также Собянин упомянул краудсорсинговый портал «Наш город», пользовательская аудитория которого превышает 1 млн пользователей. Портал дает возможность жителям города самим контролировать систему оказания услуг. Например, через него в утверждении стандарта «Моя поликлиника» приняло участие около 50 тыс человек, сообщил Собянин, слова которого приводит телеканал Москва 24. По данным мэра, это был один из крупнейших краудсорсинговых проектов в мире.

Распространение опыта

Медведев поздравил Собянина с первым местом в рейтинге, отметив, что «это признание того, что было сделано за последние годы», и что упомянутые мэром проекты — не просто дань высоким технологиям, а реально используемые миллионами горожан ресурсы. Премьер также заявил, что опыт столицы следует перенести в другие регионы России, особенно после такой высокой оценки со стороны ООН, и что это будет сделано.

Москва заняла первое место в рейтинге ООН по индексу оказания электронных услуг

На это мэр ответил, что правительство города готово к сотрудничеству с регионами. Начало этому сотрудничеству уже было положено проектом «Российская электронная школа», в рамках которого Москва делиться с другими городами доступом к своему цифровому контенту.

Другие достижения

Это не первый случай, когда развитие электронных услуг в столице России получает международное признание. Например, в мае 2017 г. Москва получила международную премию Global mobileGov awards 2017, которая вручается за достижения в развитии электронного мобильного обслуживания граждан государством. Премия была присуждена Департаменту информационных технологий (ДИТ) за создание Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).

В общей сложности на получение Global mobileGov awards претендовало более 100 проектов. В ходе двух раундов были отобраны 15 лучших, далее — три самых лучших. ЕМИАС заняла среди них третье место. Первое место досталось правительству Бангладеш за программу развития мобильных приложений. На втором месте оказались ОАЭ, представившие на конкурсе свой центр цифровых инноваций.

Единая медицинская информационно-аналитическая система была запущена в 2011 г. Она предназначена для электронной записи на прием к врачу, управления потоками пациентов, ведения медицинских карт в электронном виде, персонифицированного учета медицинской помощи и управления медицинскими регистрами. Задача системы — упростить ведение медицинской документации, обеспечить оперативный доступ к информации и повысить качество услуг для граждан.