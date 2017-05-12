Москва получила международную премию за медицинскую ИТ-систему

Москва заняла третье место в международном конкурсе Global mobileGov awards, в котором участвуют проекты разных стран, имеющие отношение к электронному правительству. Награда была присуждена за создание Единой медицинской информационно-аналитической системы. Первое и второе места заняли правительства Бангладеш и ОАЭ.

Москва получила премию

Москва получила международную премию Global mobileGov awards 2017, которая вручается за достижения в развитии электронного мобильного обслуживания граждан государством. Премия была присуждена Департаменту информационных технологий (ДИТ) за создание Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Вручение состоялось на глобальной конференции mobileGov World Summit 2017, которая прошла в начале мая в британском Брайтоне.

В общей сложности на получение Global mobileGov awards претендовало более 100 проектов. В ходе двух раундов были отобраны 15 лучших, далее — три самых лучших. ЕМИАС заняла среди них третье место. Первое место досталось правительству Бангладеш за программу развития мобильных приложений. На втором месте оказались ОАЭ, представившие на конкурсе свой центр цифровых инноваций.

Первая тройка — это абсолютные победители конкурса. Однако кроме них были отмечены различные проекты в дополнительных номинациях mobileGov Honorable Mentions Awards (три проекта) и mobileGov Special Recognition Awards (семь проектов), без указания порядка. В первой дополнительной категории представлены достижения Индии, Азербайджана и Чили. Азербайджан был награжден за мобильное электронное удостоверение личности Asan İmza. Во второй дополнительной категории награды получили правительства Южной Кореи, Словакии, Колумбии, Малайзии, Непала и Турции.

Что такое ЕМИАС

Единая медицинская информационно-аналитическая система была запущена в 2011 г. Она предназначена для электронной записи на прием к врачу, управления потоками пациентов, ведения медицинских карт в электронном виде, персонифицированного учета медицинской помощи и управления медицинскими регистрами. Задача системы — упростить ведение медицинской документации, обеспечить оперативный доступ к информации и повысить качество услуг для граждан.

Москва получила премию Global mobileGov awards 2017

За развитие ЕМИАС отвечает ДИТ совместно с департаментом здравоохранения Москвы. Разработка системы является частью госпрограммы «Информационный город» на 2012-2018 гг. С ЕМИАС работают 660 медучреждений амбулаторно-поликлинического типа.

Система объединяет более 23 тыс. врачей, более 9 млн пациентов, содержит около 306 млн записей к врачам, и обеспечивает порядка 500 тыс. различных транзакций ежедневно. Над ее развитием и поддержанием работает около 4,5 тыс. сотрудников более чем 30 российских ИТ-компаний. За последние два года 11,4 тыс. практикующих медработников и 5,1 тыс. студентов медицинских колледжей прошли обучение по образовательной программе ЕМИАС.

В январе 2017 г. стало известно, что для медработников ЕМИАС будет закуплено 30,5 тыс. компьютеров на операционных системах ALT Linux 7 и Rosa 6,8. Также в январе в Москве появился единый справочник лабораторных исследований (ЕСЛИ) — результат перевода всех лабораторий на единую методику, по которой они расшифровывают анализы.