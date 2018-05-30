Для участников рейтинга CNews100 снизят процентную ставку по займам на ИТ-проекты

Фонд развития промышленности готов профинансировать проекты по цифровизации предприятий, снизив для них процентную ставку по займу с 5% до 1%, если интегратором проекта станет отечественная компания из рейтинга CNews100.

«Скидка» по рейтингу CNews100

Российские предприятия смогут снизить процентную ставку по займам Фонда развития промышленности (ФРП) с 5% до 1%, если в качестве ключевого исполнителя финансируемого ФРП проекта по внедрению ИТ привлекут отечественного интегратора, входящего в рейтинг CNews100 крупнейших ИТ-компаний России. Об этом сообщил руководитель фонда Роман Петруца.

«Скидка» будет касаться проектов, финансируемых ФРП в рамках одобренной его наблюдательным советом в конце марта 2018 г. программы «Цифровизация промышленности». Она направленна на внедрение ИТ для оптимизации производственных процессов на предприятиях.

ФРП станет предоставлять субъектам промышленности займы от 20 до 500 млн руб. сроком до пяти лет. То есть сумма пятипроцентной ставки по займам может достигать 25 млн руб., а размер четырехпроцентной экономии — 20 млн руб.

В целом фонд готов поддержать проекты емкостью от 30 млн руб., при этом софинансирование со стороны заявителя должно составлять не менее 30% от общего бюджета проекта.

Привлечение интегратора из рейтинга CNews100 позволит промышленным предприятиям сэкономить до 20 миллионов

Еще один способ для предприятия снизить ставку с 5% до 1% — приобрести для проекта отечественное ПО стоимостью более 50 % от суммы займа. Для получения «скидки» кроме рейтинга CNews100 при привлечении российского интегратора предприятия также смогут ориентироваться на аналогичные рейтинги РБК+ и TAdviser.

Особенности программы «Цифровизация промышленности»

По словам Романа Петруцы, к настоящему времени ФРП профинансировал более 250 проектов на сумму около 60 млрд руб. в рамках шести различных программ. «”Цифровизация промышленности” имеет одно принципиальное отличие — она направлена не столько на создание новых продуктов, сколько на оптимизацию существующих производств за счет использования цифровых технологий и, как следствие, повышения эффективности производственных и технологических процессов на предприятиях», — говорит он.

Среди отличительных условий программы Петруца указывает на то, что у ее участников рост выработки на одного сотрудника должен ежегодно составлять не менее 5%, начиная со второго года после получения займа. «А вот стоимость приобретаемого в собственность компьютерного, серверного и сетевого оборудования, включая его монтаж и наладку, не должна превышать 40% от суммы займа», — добавляет он.

Последнее условие Петруца объясняет тем, что программа направлена на внедрение цифровых технологий, в первую очередь требующих программного обеспечения, а не «железа». «Анализ пула проектов продемонстрировал, что 40% от суммы займа более чем достаточно для закупки и установки всего необходимого оборудования для системы хранения данных», — отмечает он.

На какие цели можно потратить средства займа

Финансирование по новой программе ФРП будет осуществляться по трем основным направлениям. Первое — системы управления производством и обработки баз данных. Они включают управление производственными процессами и активами предприятия, планирование производства, диспетчерское управление, мониторинг обслуживания и ремонта оборудования, автоматизацию систем управления технологическими процессами, обработку и анализ больших баз данных.

Второе — системы проектирования и разработки, которые включают автоматизацию проектирования и инженерного анализа, управление станками и инженерными данными, системы для создания цифрового двойника изделия или технологического процесса, а также системы управления жизненным циклом предприятия. «Внедрение подобных систем позволяет оперативно моделировать некоторые стадии испытаний, например, динамические нагрузки на механические конструкции, и выявлять их слабые места, — говорит Петруца. — Это, в свою очередь, позволяет на стадии проектирования принять необходимые меры, например, предусмотреть использование более прочного материала. Таким образом достигается сокращение времени испытаний собственно изделия и их стоимость за счет выбора наиболее пригодных материалов».

Третье направление — новые производственные технологии, подразумевающие внедрение промышленных роботизированных комплексов и установку 3D-принтеров.

Несколько фактов о Фонде развития промышленности

Фонд развития промышленности был основан в конце 2014 г. по инициативе Минпромторга путем преобразования Российского фонда технологического развития. Цели создания ФРП — модернизация российской промышленности, организация новых производств и обеспечение импортозамещения.

Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств.

Для реализации новых промышленных проектов фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 50 до 750 млн руб., стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.