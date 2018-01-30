Рынок ИТ: итоги 2017

По данным Росстата, в 2017 г. ВВП России увеличился на 1,5%. Среди самых успешных оказалась информационно-телекоммуникационная отрасль – она выросла на 3,7%. Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2017 г. сократилась на 1,9% в рублях до ₽1157 млрд, но выросла в долларах почти на 12,6%. Таким образом, наметившийся в 2015 г. рост российского ИТ-рынка сменился стагнацией. В списке основных трендов импортозамещение и вендорозамещение, облака, аутсорсинг и информационная безопасность.

27.04.2018