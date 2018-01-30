Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком
Итоги 2017 г. для российского рынка ИТ выглядят неоднозначно. Одни компании говорят о серьезном росте, другие осторожно надеются на стабилизацию. Тем не менее, и те, и другие живо интересуются новейшими трендами и уже готовы внедрять их в новой цифровой экономике России.
На момент подготовки этой статьи ни одна из аналитических компаний не обнародовала окончательных результатов прошедшего 2017 г. Последний по времени прогноз состояния мирового рынка ИТ датирован октябрем 2017 г. С ним выступила компания Gartner, которая предварительно оценила его рост в 2017 г. на 3,3% по сравнению с 2016 г. и спрогнозировала увеличение этого показателя до 4,3% в 2018 г.