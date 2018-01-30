Российский рынок ИТ: затишье перед цифровым рывком

Итоги 2017 г. для российского рынка ИТ выглядят неоднозначно. Одни компании говорят о серьезном росте, другие осторожно надеются на стабилизацию. Тем не менее, и те, и другие живо интересуются новейшими трендами и уже готовы внедрять их в новой цифровой экономике России.

На момент подготовки этой статьи ни одна из аналитических компаний не обнародовала окончательных результатов прошедшего 2017 г. Последний по времени прогноз состояния мирового рынка ИТ датирован октябрем 2017 г. С ним выступила компания Gartner, которая предварительно оценила его рост в 2017 г. на 3,3% по сравнению с 2016 г. и спрогнозировала увеличение этого показателя до 4,3% в 2018 г.

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2017

№ 2017 Название компании Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, тыс. руб. Рост выручки 2017/2016, % Штатная численность сотрудников в компании на 31,12.2017
1 НКК 189 244 079 15,4% 4 105
2 Ланит 137 073 000 19,7% 7 749
3 Epam* 84 578 500 9% н/д
4 Softline 71 680 886 25,1% 4 300
5 Техносерв 50 816 574 -3,1% 2 657

CNews Analytics, 2018

Перейти к полному рейтингу


Динамика совокупной выручки CNews100 2017

CNews100 растет в долларах и стагнирует в рублях

По итогам 2017 г. совокупная выручка 100 крупнейших ИТ-компаний России сократилась на 1,9% в рублях до показателя ₽1157 млрд. В долларах она увеличилась на 12,6%. Компании активно развивают направление разработки собственного ПО. Основные заказчики – государство и банки.

Совокупная выручка участников ежегодного рейтинга CNews100 по результатам 2017 г. составила 1157 млрд. По сравнению 2016 г. она сократилась на 1,9% в рублях. Таким образом, наметившийся в 2015 г. рост российского ИТ-рынка сменился стагнацией.

Порог входа в CNewsFast постепенно растет

Порог входа в рейтинг самых быстрорастущих ИТ-компаний в 2016 г. составил 38% против 32% годом ранее. На первой строчке рейтинга «Алагер» с показателем 348,5%. «В 2016 году наша компания выиграла крупный контракт на установку 500 комплексов фотовидеофиксации нарушения ПДД в городе Москве. Его реализация началась в 2017 году», – рассказали CNews в компании. На втором месте «Атол», чья выручка по итогам 2017 г. увеличилась на 271,6% благодаря активному участию компании в реализации 54-ФЗ по переходу розничных торговых предприятий на онлайн-кассы. На третьем «Унитех» (266,5%) – компания, созданная в 2016 г. одним из владельцев «Телеком-Защиты» Александром Витоженцем. В 2017 г. она только начала активную деятельность и не была включена в CNewsFast, потому что продемонстрированный ей головокружительный результат был обусловлен «ростом с нуля». В 2017 г. «Унитех» продолжает набирать обороты. «2017 год – это первый полный год активной работы. Происходит становление компании, наращивание оборота, компетенций, получение и повышение статусов в партнерских программах вендоров», – рассказали CNews в компании.

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2017

№ 2017 Название компании Совокупная выручка компании в 2017 г., c НДС, тыс. руб. Рост выручки 2017/2016, %
1 Алагер 1 805 562 348,5%
2 Атол 12 764 400 271,6%
3 Унитех 2 379 726 266,5%
4 АйДи-Технологии управления 1 325 797 136,5%
5 Вист-груп 1 343 499 97,7%

CNews Analytics, 2018

Перейти к полному рейтингу


CNews Analytics: Крупнейшие ИТ-разработчики России 2017

№ 2017 Название компании Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2017 г., с НДС, ₽тыс. Выручка от продажи продуктов собственной разработки в 2016 г., с НДС, ₽тыс.
1 Epam* 84 578 500 77 583 930
2 Luxoft* 45 821 773 43 535 309
3 1С** 42 700 000 37 300 000
4 Лаборатория Касперского* 40 714 340 43 083 600
5 Сбербанк-Технологии 30 319 977 20 340 812

CNews Analytics, 2018

Перейти к полному рейтингу


Куда движется рынок

По мнению Леонида Делицына, эксперта «Финам» в области электронной коммерции, инвестиций в TNT и высокотехнологичных компаний, в пятерке главных мировых событий прошедшего 2017 г. как минимум 3 прямо связаны с российскими компаниями. Во-первых, это скандалы, которые привели к отставке основателя Uber Трэвиса Каланика, и последующая передача российского бизнеса компании Яндекс.Такси. Во-вторых, это приобретение «Мегафоном» контрольного пакета акций Mail.ru Group. И в-третьих, это крупные ICO российских компаний SONM, Blackmoon Crypto и Latoken.

На локальном рынке продолжает достаточно активно развивается тренд на импортозамещение. «Несмотря на неоднозначную геополитическую ситуацию, которая, безусловно, влияет на рынок, достаточно успешно запущен процесс импортозамещения, налаживается выпуск локализованной продукции и ПО», – отмечает Александр Калинин.

Александр Гольцов
АМТ-Груп

Массовая цифровизация способствует активному росту рынка ИБ

О том, как меняется рынок информационной безопасности, какие технологии востребованы на рынке, и как развиваются собственные проекты компании рассказал в интервью CNews Александр Гольцов, генеральный директор АМТ-ГРУП.

читать полное интервью
Роман Дзвинко
НПЦ БизнесАвтоматика

Узкопрофильные ИТ-компании будут уходить с рынка

Смогут ли российские поставщики ИТ в полной мере поддержать Четвертую промышленную революцию? На достижении каких целей сейчас сфокусированы ИТ-проекты? Об этом в интервью CNews рассказывает исполнительный директор НПЦ «БизнесАвтоматика» Роман Дзвинко.

читать полное интервью
Олег Козинский
Оливье

Мы стараемся внедрять ИТ-решения своими силами

О том, какие технологии интересны ритейлу, как соответствовать требованиям законодательства и почему новые кассы представляют проблему только для маленьких магазинов, рассказывает Олег Козинский, директор по информационным технологиям сети супермаркетов «Оливье».

читать полное интервью
Юрий Меринов
ТелеСвязь

Мы предлагаем не менять, а дополнять имеющиеся у заказчиков решения

Доля российских компаний на рынке унифицированных коммуникаций пока невелика. Однако полноценные отечественные платформы, объединяющие в себе все самые необходимые бизнесу сервисы, уже существуют. Об одной из них в интервью CNews рассказал Юрий Меринов, президент группы компаний «ТелеСвязь».

читать полное интервью
Максим Михалев
CUSTIS

Число требований к построению ИТ-архитектуры растет

Из ситуации кризиса российский рынок ИТ постепенно переходит в фазу стагнации: аналитики фиксируют рост в пределах 3–10%. О том, какие технологии способствовали развитию рынка в 2017 г., о новых перспективных отраслях для автоматизации, а также о причинах увеличения спроса на архитектурный консалтинг рассказывает директор по развитию бизнеса группы компаний CUSTIS Максим Михалев.

читать полное интервью
Исаак Мостов
Рамакс

ИТ-система для транспорта – это не коробочное решение

Вслед за нефтяным, финансовым секторами и телекомом одним из основных потребителей ИТ становится транспортная отрасль. О том как создавать наукоемкие продукты для транспорта, и чем могут помочь большие данные авиакомпании, в интервью CNews рассказал вице-президент группы компаний «Рамакс» Исаак Мостов.

читать полное интервью
Александр Остренко
Conteq

Заказчикам нужны новые технологии BI

О том, как меняется рынок BI-услуг, какие технологии нужны современным заказчикам и как реализовывать комплексные проекты, автоматизируя сразу несколько бизнес-процессов, рассказывает Александр Остренко, коммерческий директор компании Conteq.

читать полное интервью
Валерий Панкратов
SAS

Работа с большими данными – это не магия

Клиентская аналитика – одна из самых востребованных задач практически в любой организации. Накопленные данные в сочетании с новыми технологиями позволяют компаниям принимать взвешенные решения, ведущие к развитию бизнеса. О том, какая аналитика нужна российским компаниям, как реализовать риск-ориентированный подход в госсекторе, какие задачи решает логистика в ритейле и что поможет банкам выявлять мошеннические операции, рассказывает Валерий Панкратов, вице-президент, генеральный директор SAS Россия/СНГ.

читать полное интервью
Николай Подобайло
Программный продукт

Нужно быть не просто разработчиками ПО, а инноваторами

Информатизация экономики обеспечивает повышение ее эффективности. При этом государство является основным драйвером этой информатизации. О том, как ИТ-решения позволяют повысить эту эффективность на уровне обычных граждан, а также о том, как живут и чем занимаются компании, обеспечивающие становление цифровой экономики, рассказывает генеральный директор компании «Программный Продукт» Николай Подобайло.

читать полное интервью
Юрий Рябов
BoardMaps

ИТ в России должны стать источником конкурентоспособности

Автоматизация и цифровая трансформация вышли на уровень высшего руководства корпораций. Как должно выглядеть идеальное автоматизированное рабочее место руководителя, и как устроена работа российской ИТ-компании, способной отвечать на самые требовательные запросы высших должностных лиц крупного бизнеса, в интервью CNews рассказал Юрий Рябов, генеральный директор компании BoardMaps.

читать полное интервью
Дмитрий Фокин
Ixcellerate

Российский рынок ЦОД ждет консолидация и дальнейшее расширение мощностей

Число ЦОД на российском рынке постоянно растет, и это только начало. Закон о персональных данных, цифровая экономика, экономическая нецелесообразность строительства собственных центров обработки данных заставляет обращаться к услугам дата-центров как российских, так и зарубежных заказчиков. Впереди – консолидация рынка и дальнейшее расширение мощностей, рассказал в интервью CNews Дмитрий Фокин, управляющий директор IXcellerate.

читать полное интервью
Алексей Шабанов
Пилот

Недальновидных ритейлеров интересует только цена оборудования

Как государственные требования влияют на российский ритейл, что учитывают ритейлеры при покупке торгового оборудования и на какие технологии им следует обратить внимание, рассказал Алексей Шабанов, ведущий менеджер по продукции группы компаний «Пилот».

читать полное интервью

Второе рождение low-code: как построить СЭД «из кирпичиков» и без дорогого проекта

В 2017 году тема цифровой трансформации бизнеса перешла от общих рассуждений и первых проектов в практическую плоскость. И для создания ИТ-платформ компаниям потребовались мощные и гибкие инструменты, позволяющие создавать ПО для задач конкретного бизнеса. О том, как это можно делать в области автоматизации документооборота, рассказывает Владимир Андреев, президент компании «ДоксВижн».

Low-code системы позволяют создавать приложения без программирования или с минимальным его объемом. В идеале приложения должны создаваться самими специалистами в предметной области. Такие инструменты снова актуальны, потому что условия непрерывной цифровой трансформации требуют от разработчиков систем автоматизации беспрецедентных темпов решения задач бизнеса, недостижимых при использовании традиционных технологий разработки приложений.

Идея low-code не нова. Инструменты, упрощающие разработку программных решений, встроенные в различные прикладные системы (например, в Microsoft Office) давным-давно сосуществуют с профессиональными технологиями: начиная с высокоуровневых CASE средств (англ. computer-aided software engineering) и различных RAD (Rapid Application Development) инструментов, и заканчивая средствами разработки форм и бизнес-логики. Одной из популярных в России low-code платформ в 1990-е годы была платформа Lotus Notes, история которой иллюстрирует достоинства и недостатки систем low-code.

Неуязвимый бизнес: как нейтрализовать интернет-угрозы на входе

Большинство атак на ИТ-инфраструктуру предприятий происходит из-за пресловутого человеческого фактора. Помимо обучения персонала особенностям фишинга и перехода по ссылкам на ресурсах в интернете, необходимо обеспечить защиту технических ресурсов от различных уязвимостей, в том числе и элементы электронной почты. В настоящее время уже недостаточно традиционных инструментов защиты информации в сети. На первый план выходит своевременное обнаружение и реагирование на векторные угрозы для SMB.

По данным компании Cybonet, кибератаки на большие корпорации становятся все более успешными. За последние два года от хакерских нападений пострадали eBay, JP Morgan, Home Depot и Target. Совокупно в этих структурах были скомпрометированы 352 миллиона клиентов.

Отдельного внимания заслуживает не столько масштабы деятельности зловредов, сколько темп проведения атак – они следовали одна за другой, как будто атакующие были уверены в успехе и действовали наверняка.

По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу review@rbc.ru или по телефону 363–11–11.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании «РосБизнесКонсалтинг». Все права защищены и охраняются законом.
Источник фото Depositphotos.com

Техноблог | Форумы | ТВ | Архив
Toolbar | КПК-версия | Подписка на новости  | RSS