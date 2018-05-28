Цифровые модели строящихся зданий запретят хранить за границей

В рамках раздела «Умные города» программы «Цифровая экономика» предполагается повсеместно внедрять BIM-технологии при строительстве, сделав их обязательными для госорганов и обязав хранить данные о цифровых моделях строящихся зданий на территории России. Также станет обязательным дистанционный предосмотр строителей, а сделки с недвижимостью будут регистрироваться в электронной форме.

«Умные города» построят с помощью BIM-технологий

CNews продолжает серию материалов о проекте раздела «Умный город» программы «Цифровая экономика». Документ подготовлен «Ростелекомом» при участии Минстроя и отраслевых экспертов. Один из подразделов данного документа посвящен «Цифровому строительству и территориальному планированию».

В этом разделе, в частности, предполагается обеспечить в строительном комплексе переход на технологии, предоставляющие возможность непрерывного контроля соответствия текущих параметров состояния объекта строительства утвержденным показателям обоснования инвестиций, в том числе на технологии информационного моделирования зданий и сооружений (BIM).

Цифровые модели строящихся зданий можно будет хранить только на территории России

В I квартале 2019 г. планируется утверждение отечественных стандартов применения BIM-технологий. До конца года будут разработаны и утверждены изменения, необходимые для применения BIM-технологий.

Также будут разработаны и утверждены методики расчета с применением цифровых технологий предельных расходов на выполнение работ и оказания услуг, необходимых для проектирования, строительства объектов и эксплуатации зданий и сооружений, проверки достоверности указанных расходов в рамках аудита обоснования инвестиций.

Цифровые модели строящихся зданий можно будет хранить только на территории России

В том числе будут разработаны стандарты строительства современного и эффективного жилья и современных объектов недвижимости. Во II квартале 2020 г. информация о цифровых моделях зданий и сооружений, создаваемых в результате применения технологий информационного моделирования, будет отнесена к категории технологических данных. При этом нормативно будет закреплено требование о хранении такой информации на территории России.

BIM-технологии станут обязательными для госорганов

Также будут разработаны и утверждены требования к применяемым в интересах государственных органов и госкорпораций средствам методик расчета с учетом требований к импортозамещению и доступности информации для проверяющих органов.

Во II квартале 2021 г. для госорганов и госкорпорация будет внедрена законодательная обязанность самостоятельно осуществлять проектирование зданий и сооружений, а также закупать соответствующие работы и услуги по созданию объектов строительства только на основе BIM-технологий. В том числе в документацию о проведении закупки необходимо будет включать необходимость соответствующих цифровых моделей.

До конца 2022 г. все госструктуры будут осуществлять строительство зданий и сооружений с применением технологий цифрового моделирования. На основе опыта внедрения строительных проектов с участием средств государственного и муниципального бюджетов всех уровней будут разработаны и внедрены меры по стимулированию застройщиков осуществлять проектирование, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, а также закупать соответствующие работы и услуги по созданию объектов строительства на основе применения BIM-технологий.

Благодаря предлагаемым мерам до конца 2024 г. доля проектируемых объектов недвижимости, проходящих проверки на соответствие требованиям и нормативам без участия человека, составит 9% от общего количества проектируемых объектов. А доля строящихся с применением технологий информационного моделирования объектов недвижимости составит 80% от общего количества строящихся объектов недвижимости.

Дистанционный осмотр строительного персонала

Другое направление документа состоит в повышение эффективности строительства и эксплуатации зданий и сооружений. С этой целью в начале 2019 г. будет проведен анализ возможностей внедрения систем дистанционного предсменного осмотра и дистанционного мониторинга состояния здоровья персонала при строительстве зданий и сооружений, а также при эксплуатации элементов внутридомовой инфраструктуры.

Также будет проведен анализ возможностей и эффектов внедрения цифровых систем мониторинга, анализа и прогнозирования поломок внутридомовой инфраструктуры. До конца 2019 г. будет установлено требование по обязательному внедрению систем дистанционного предсменного осмотра и дистанционного мониторинга состояния здоровья персонала при строительства зданий сооружений, а также при эксплуатации опасных элементов внутридомовой инфраструктуры.

Обязательная интеграция строящихся объектов с «Системой-112» и КСЭОН

На начало 2020 г. все застройщики будут обязаны при проектировании планируемых объектов капитального строительства предусматривать интеграцию существующими региональными и/или муниципальными решениями Системы 112 и Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН).

До конца 2020 г. в 10 городах будут внедрены системы экономониторинга, анализа и прогнозирования поломок внутридомовой инфраструктуры (лифтов, трубопроводов и т.д.) для зданий, построенных с использованием технологий информационного моделирования. При этом будет обеспечена интеграция данных систем с цифровыми платформами управления городскими ресурсами.

До конца 2021 г. все построенные объекты недвижимости, проходящие приемку государственной комиссией и передачу на баланс государства, будут интегрированы с региональными или муниципальными решениями «Системы-112» и КСЭОН.

Благодаря предлагаемым мерам до конца 2024 г. травматизм на строительных площадках будет снижен на 15% по сравнению с 2018 г. Все строящиеся с использованием технологий информационного моделирования объекты жилищного строительства будут оснащены системами мониторинга, анализа и прогнозирования поломок внутридомовой инфраструктуры. А доля эксплуатируемых объектов недвижимости и ЖКХ, имеющих модель цифрового двойника, составит 60% от общего количества эксплуатируемых объектов.

Регистрация сделок с недвижимостью в электронной форме

Третье направление документа состоит в повышение прозрачности сферы строительства, аренды и продажи недвижимости. С этой целью в начале 2019 г. будет проведен анализ «лучших мировых практик» в части получения разрешения на строительство и совершения сделок с недвижимостью с использованием цифровых технологий. Также будет установлена нормативная возможность проверки добропорядочности участников сделки с недвижимостью в электронной форме с использованием сведений государственных информационных систем.

По результатам вышеупомянутого анализа в пяти городах будут запущены «пилотные» проекты по получению разрешения на строительство с использованием цифровых технологий. Во II квартале будет обеспечено полностью дистанционное оформление временной регистрации по месту пребывания в электронной форме.

Также будет введен упрощенный режим налогообложения для граждан, сдающих в аренду один объект недвижимости (квартиру) с применением электронных форм взаимодействия.

Ожидается, что до конца 2020 г. путем использования цифровых технологий будет сокращено до уровня «лучших мировых практик» длительность процедур получения разрешения и обеспечена возможность получения и использования всех необходимых документов и сведений для сделки с недвижимостью в электронной форме. А на конец 2024 г. количество сделок аренды и купли-продажи недвижимости, заключенных в электронной форме, составит половину от общего числа сделок.