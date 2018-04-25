Опубликованы фото и характеристики недорогого смартфона Nokia X6

27 апреля ожидается анонс нового среднеценового смартфона Nokia X6, который получит экран с тонкими рамками вырезом вверху, сдвоенную камеру с оптикой Zeiss, мощный процессор и вполне демократичный ценник.

Уже на этой неделе

Компания HMD Global, владеющая торговой маркой Nokia на мобильные устройства, запланировала на 27 апреля анонс нового смартфона под брендом Nokia X.

Источники китайского портала MyDrivers уже успели предоставить первые фото новинки, а также подтвердить, что первым в новой серии появится смартфон под названием Nokia X6. К сегодняшнему дню также достоверно известно, что как минимум две версии Nokia X6 уже сертифицированы официальными регуляторами Китая.

Судя по имеющейся на сегодняшний день информации, в рамках официального анонса 27 апреля будет представлен 5,8-дюймовый смартфон Nokia X6 на достаточно мощном 8-ядерном процессоре с характерным вырезом вверху экрана и сдвоенной основной камерой.

В бюджетном сегменте становится жарко

Смартфон Nokia X6 получил 5,8-дюймовый дисплей Full HD+ с соотношением сторон 19:9, действительно очень тонкими рамками и вырезом вверху экрана, впервые появившимся у Apple iPhone X и затем повторенным в дизайне смартфонов Asus ZenFone 5Z, OPPO F7, OPPO R15, OPPO R15 Dream Mirror, Vivo V9 и Vivo X21.

Фронтальная сторона смартфона Nokia X6

На тыльной стороне смартфона Nokia X6 размещается сдвоенная камера с вертикальным расположением сенсоров. Обе камеры получат оптику Carl Zeiss и множество профессиональных режимов фотосъемки – как водится нынче, с применением искусственного интеллекта, однако точной информации о конфигурации камер смартфона X6 пока нет.

Наиболее интересная информация о смартфоне Nokia X6 относится к выбору процессора. Как отмечено в сертификационной таблице китайских регуляторов, базовая модель X6 получит процессор Qualcomm Snapdragon 636 и 4 ГБ оперативной памяти, в то время как старшая модель будет оснащаться новейшим чипом MediaTek Helio P60 и 6 ГБ оперативной памяти.

Данные о смартфоне Nokia X6

В любом варианте аппаратной оснастки новый смартфон Nokia X6 получается достаточно мощным среди недавно объявленных среднеценовых моделей конкурентов. В рейтинге собственных аппаратов компании по производительности Nokia X6 размещается где-то между Nokia 6 выпуска 2018 года и Nokia 7 Plus прошлого года.

Nokia X6 в белом корпусе с золотой каймой

Уже на старте продаж новинка ожидается с предустановленной версией операционной системы Android последней версии 8.1 (Oreo). Других подробностей о модели Nokia X6 пока нет, но следуя логике предыдущих анонсов и формирования продуктовой линейки компании, новый смартфон обязательно получит какую-либо особенность – например, высококачественный аудиотракт или уникальные возможности для видео- и фотосъемки.

Цена и сроки появления

Согласно предварительным данным, «младшая» версия смартфона Nokia X6 на чипе Snapdragon 636 с 4 ГБ оперативной памяти появится первоначально в китайской рознице по цене 1599 юаней (порядка $253). «Старший» вариант Nokia X6 на чипе MediaTek Helio P60 с 6 ГБ оперативной памяти оценивается в 1799 юаней (около $285). Точных сроков начала продаж новинки пока никто не называет.