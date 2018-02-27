Mail.Ru научилась пересылать деньги по электронной почте

Mail.Ru добавила функцию пересылки денег между почтовыми ящиками. Чтобы отправить деньги, достаточно знать e-mail получателя и указать номер собственной банковской карты, откуда будут взяты средства. Ни номера карты получателя, ни название его банка знать не нужно — все это он укажет сам, когда получит письмо.

Переводы в Mail.Ru

В почте Mail.Ru появилась функция отправки денежного перевода по адресу электронной почты. Чтобы осуществить перевод, отправителю достаточно знать e-mail получателя, причем это не обязательно должен быть ящик в системе Mail.Ru. Функция доступна как на сайте почты, так и в мобильной версии.

Ограничений по цели использования нет: это могут быть не просто переводы денег близким людям, но и оплата покупок. Техническая обработка переводов выполняется Mail.Ru Group и ВТБ. По словам Анны Артамоновой, вице-президента Mail.Ru Group, руководителя бизнес-подразделения Почта и портал, основное достоинство нового сервиса заключается в том, что для осуществления перевода отправителю не нужно знать ни номер банковской карты, ни название банка получателя.

Как пояснили в Mail.Ru по просьбе CNews, комиссия за осуществление перевода взимается платежной системой, сама Mail.Ru ничего не получает, кроме «удобства пользователей». Для систем VISA и «Мир» комиссия составляет 1%, минимальная — 50 руб. Для систем MasterCard и Maestro комиссия составляет 0,6% плюс 20 руб.

Как это выглядит

Денежный перевод прикрепляется к электронному письму по той же схеме, что изображение или другой файл. В одно письмо можно «вложить» от 100 руб. до 75 тыс. руб. Как пояснили CNews в Mail.Ru, лимит был продиктован соображениями безопасности, и компания надеется, что большинство пользователей его не заметит.

Пользователь получает уведомление о получении денежного перевода

Чтобы отослать перевод, отправителю нужно создать письмо и нажать на панели инструментов пункт «Отправить деньги». Система запросит номер банковской карты, с которой должны быть сняты средства. Транзакцию нужно будет подтвердить с помощью одноразового SMS-кода, поскольку в системе используется защитная технология 3D Secure. Если намерения отправителя внезапно изменятся, отправку перевода можно отменить.

Со стороны получателя операция выглядит следующим образом. Он получает письмо с уведомлением, что ему пришел перевод. Система запрашивает у него номер банковской карты, на которую можно зачислить средства. У получателя есть на это пять дней с момента отправки перевода, иначе деньги будут возвращены на карту отправителя.

По данным опроса, проведенного Mail.Ru осенью 2017 г., 72% пользователей согласны отказаться от наличных и оплачивать все свои расходы онлайн. Опрос был проведен среди 10 тыс. человек. Реализуя концепцию оплаты онлайн, Mail.Ru добавила летом 2017 г. в свой почтовый сервис возможность оплачивать штрафы ГИБДД, а теперь осуществила запуск денежных переводов по e-mail.

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В ноябре 2013 г. компания «Яндекс» также добавила в свой сервис возможность переводить деньги в по электронной почте. Его отличие, пояснили представители Mail.Ru, заключается в том, что у отправителя должен быть не только аккаунт в «Яндекс.Почте», но и электронный кошелек в «Яндекс.Деньгах». Получить перевод может любой человек, независимо от того, в каком домене находится его почтовый ящик и подключен ли он к «Яндекс.Деньгам».

Для зачисления перевода получателю необходимо указать номер своей банковской карты

«Денежное письмо» отправляется так же, как обычное. Пользователь выбирает адрес получателя, пишет сообщение, но вместо файла прикладывает сумму со своего счета в «Яндекс.Деньгах». Через некоторое время на указанный адрес приходит сообщение о переводе. Сразу после этого получатель может перевести всю сумму в электронный кошелек (если у него есть «Яндекс.Деньги») либо отправить ее на банковскую карту (если «Яндекс.Денег» нет или он просто хочет вывести средства).

В первом случае деньги зачисляются мгновенно, во втором — в течение нескольких рабочих дней (срок зависит от банка, который выпустил карту). Перевести на карту можно только в том случае, если сумма превышает 100 руб. Отправить средства получатель может на карту, выданную любым банком.

Комиссия отправителя за перевод составляет 0,5%, если пользователь отправляет деньги на электронный адрес, который уже привязан к существующему электронному кошельку, и 3%, если адресат «Яндекс.Деньгам» неизвестен.