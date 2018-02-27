Mail.Ru научилась пересылать деньги по электронной почте
Mail.Ru добавила функцию пересылки денег между почтовыми ящиками. Чтобы отправить деньги, достаточно знать e-mail получателя и указать номер собственной банковской карты, откуда будут взяты средства. Ни номера карты получателя, ни название его банка знать не нужно — все это он укажет сам, когда получит письмо.
Переводы в Mail.Ru
В почте Mail.Ru появилась функция отправки денежного перевода по адресу электронной почты. Чтобы осуществить перевод, отправителю достаточно знать e-mail получателя, причем это не обязательно должен быть ящик в системе Mail.Ru. Функция доступна как на сайте почты, так и в мобильной версии.
Ограничений по цели использования нет: это могут быть не просто переводы денег близким людям, но и оплата покупок. Техническая обработка переводов выполняется Mail.Ru Group и ВТБ. По словам Анны Артамоновой, вице-президента Mail.Ru Group, руководителя бизнес-подразделения Почта и портал, основное достоинство нового сервиса заключается в том, что для осуществления перевода отправителю не нужно знать ни номер банковской карты, ни название банка получателя.
Как пояснили в Mail.Ru по просьбе CNews, комиссия за осуществление перевода взимается платежной системой, сама Mail.Ru ничего не получает, кроме «удобства пользователей». Для систем VISA и «Мир» комиссия составляет 1%, минимальная — 50 руб. Для систем MasterCard и Maestro комиссия составляет 0,6% плюс 20 руб.
Как это выглядит
Денежный перевод прикрепляется к электронному письму по той же схеме, что изображение или другой файл. В одно письмо можно «вложить» от 100 руб. до 75 тыс. руб. Как пояснили CNews в Mail.Ru, лимит был продиктован соображениями безопасности, и компания надеется, что большинство пользователей его не заметит.
Чтобы отослать перевод, отправителю нужно создать письмо и нажать на панели инструментов пункт «Отправить деньги». Система запросит номер банковской карты, с которой должны быть сняты средства. Транзакцию нужно будет подтвердить с помощью одноразового SMS-кода, поскольку в системе используется защитная технология 3D Secure. Если намерения отправителя внезапно изменятся, отправку перевода можно отменить.
Со стороны получателя операция выглядит следующим образом. Он получает письмо с уведомлением, что ему пришел перевод. Система запрашивает у него номер банковской карты, на которую можно зачислить средства. У получателя есть на это пять дней с момента отправки перевода, иначе деньги будут возвращены на карту отправителя.
По данным опроса, проведенного Mail.Ru осенью 2017 г., 72% пользователей согласны отказаться от наличных и оплачивать все свои расходы онлайн. Опрос был проведен среди 10 тыс. человек. Реализуя концепцию оплаты онлайн, Mail.Ru добавила летом 2017 г. в свой почтовый сервис возможность оплачивать штрафы ГИБДД, а теперь осуществила запуск денежных переводов по e-mail.
Аналогичные проекты
В ноябре 2013 г. компания «Яндекс» также добавила в свой сервис возможность переводить деньги в по электронной почте. Его отличие, пояснили представители Mail.Ru, заключается в том, что у отправителя должен быть не только аккаунт в «Яндекс.Почте», но и электронный кошелек в «Яндекс.Деньгах». Получить перевод может любой человек, независимо от того, в каком домене находится его почтовый ящик и подключен ли он к «Яндекс.Деньгам».
«Денежное письмо» отправляется так же, как обычное. Пользователь выбирает адрес получателя, пишет сообщение, но вместо файла прикладывает сумму со своего счета в «Яндекс.Деньгах». Через некоторое время на указанный адрес приходит сообщение о переводе. Сразу после этого получатель может перевести всю сумму в электронный кошелек (если у него есть «Яндекс.Деньги») либо отправить ее на банковскую карту (если «Яндекс.Денег» нет или он просто хочет вывести средства).
В первом случае деньги зачисляются мгновенно, во втором — в течение нескольких рабочих дней (срок зависит от банка, который выпустил карту). Перевести на карту можно только в том случае, если сумма превышает 100 руб. Отправить средства получатель может на карту, выданную любым банком.
Комиссия отправителя за перевод составляет 0,5%, если пользователь отправляет деньги на электронный адрес, который уже привязан к существующему электронному кошельку, и 3%, если адресат «Яндекс.Деньгам» неизвестен.