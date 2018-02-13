Facebook запускает бесплатный VPN

Приложение Facebook предлагает воспользоваться пунктом «Защита» в навигационном меню, который ведет на страницу App Store, где можно скачать бесплатное VPN-приложение. Само приложение тоже принадлежит Facebook — соцсеть собирает через него статистику для борьбы с конкурентами.

Facebook предлагает VPN

Приложение Facebook стало предлагать пользователям прибегнуть к услугам бесплатной виртуальной частной сети (VPN). В его навигационном меню появился пункт «Защита», который ведет на страницу App Store, где можно установить VPN-приложение Onavo Protect. Пока что новшество работает только в iOS, сообщает ресурс TechCrunch.

К нынешнему моменту не вполне ясно, какой процент пользователей Facebook и в каких странах видит этот пункт меню. Ранее, в 2016 г. соцсеть уже пыталась дать ссылку на Onavo Protect из собственного приложения, также через пункт меню «Защита», что было замечено пользователями Великобритании. Попытки прорекламировать Onavo связаны с тем, что Facebook выкупила эту тель-авивскую компанию в 2013 г., предположительно, за сумму около $120 млн.

Что еще умеет Onavo Protect

Помимо собственно VPN, Onavo Protect располагает функционалом из сферы информационной безопасности — приложение обещает предупреждать пользователя о вредоносных сайтах и сохранять конфиденциальность таких данных, как номер банковского счета или кредитной карты, когда пользователь вводит их в интернете.

Onavo Protect обещает пользователю защиту во время работы в интернете

Наличие в Facebook ссылки на страницу установки Onavo Protect может привести к резкому росту количества пользователей этого сервиса. По данным ресурса Sensor Tower, на данный момент Onavo Protect был 33 млн раз установлен из App Store и Google Play, причем около 60% установок приходится на Google Play. У приложения больше всего пользователей в США, далее следуют Индия и Бразилия.

Сбор данных в Onavo

Однако Facebook приобрела Onavo вовсе не из соображений информационной безопасности, отмечает TechCrunch. Дело в том, что этот сервис также дает Facebook возможность отслеживать активность пользователя в различных приложениях, что позволяет соцсети раньше конкурентов замечать новые тренды в мобильный экосистеме вообще.

Таким образом Facebook видит, какие приложения становятся хитами, а в каких уменьшается приток пользователей — вплоть до того, что может определить, какие новые функции тех или иных программных продуктов нравятся пользователям, а какие нет. Пользователи Onavo не знают, каким именно образом Facebook использует полученные от них данные.

Случаи использования данных

Эти данные помогают Facebook эффективнее конкурировать с другими соцсетями, в частности, со Snapchat. Например, после того, как в Instagram появились «Истории», аналог похожей функции в Snapchat, Facebook могла наблюдать замедление притока пользователей в конкурирующую соцсеть еще до того, как сама Snapchat об этом объявила. Об этом в августе 2017 г. сообщало издание Wall Street Journal.

Похожим образом статистика, собранная через Onavo, подтолкнула Facebook к покупке сервиса для проведения анонимных опросов среди друзей Tbh в октябре 2017 г., еще до того, как он стал полноценной соцсетью. Вскоре после этого Facebook и у себя ввел похожую функцию вопросов-ответов.

Facebook и Snapchat

В 2013 г. Facebook попыталась выкупить за $3 млрд популярную соцсеть Snapchat, однако получила отказ. С тех пор Facebook стремится привлечь аудиторию Snapchat, добавляя у себя аналогичные функции. В 2014 г. компания даже выпустила «убийцу» Snapchat — приложение Slingshot, призванное подтолкнуть пользователей смартфонов делиться фотографиями и видео из повседневной жизни.

Ресурс The Guardian подсчитал, что Facebook пыталась клонировать или купить различные функции Snapchat в общей сложности 10 раз. В основном это фильтры и опции, связанные с фото- и видеоконтентом. Однако большая их часть не пользуется особой популярностью — клиенты Snapchat не спешат переходить в Facebook. В 2016 г. компания попыталась выкупить азиатский аналог Snapchat, перспективную южнокорейскую соцсеть Snow, но также получила отказ.