Российские близнецы требуют с Apple 20 млн за то, что iPhone X не видит между ними разницы

Убедившись в том, что iPhone X с Face ID одинаково распознает их лица, два владимирских близнеца при посредничестве скандально известного адвоката решили получить с Apple 20 млн руб. компенсации за моральный ущерб.

Близнецы против Apple

Братья-близнецы из Владимира — 26-летние Александр и Илья Тунчики — направили в российский офис компании Apple претензию в связи с тем, что система распознавания лиц Face ID на их смартфонах iPhone X одинаково идентифицирует обоих молодых людей, тем самым, по их мнению, нарушая защиту персональных данных.

Обиженные пользователи требуют от компании усовершенствовать технологию, а также компенсировать моральный ущерб в размере 20 млн руб., сообщил ТАСС представляющий интересы братьев юрист Роман Ардыкуца.

«Близнецы приобрели… iPhone X именно ради того, чтобы воспользоваться функцией разблокировки экрана при помощи лиц. К их разочарованию, каждый аппарат узнает обоих братьев, о чем они не были предупреждены при покупке, эта информация отсутствует в инструкции. Именно поэтому заявители просят компанию доработать технологию», — пояснил он.

Близнецы, по их мнению, получили 20-миллионный моральный ущерб от неразборчивости технологии Apple (источник фото: страница Ильи Тунчика в «Одноклассниках»)

Кроме того, помимо компенсации морального вреда, жители Владимира требуют от производителя внести в инструкцию к смартфону предупреждение о том, как Face ID работает с пользователями-близнецами. В том случае, если Apple не удовлетворит претензию, братья готовы обратиться в суд.

Пиар для адвоката

Отметим, что адвокат Роман Ардыкуца является публичной персоной и частым гостем на ток-шоу «Первого канала» и канала «Россия-1». При этом он не в первый раз участвует в эпатажных разбирательствах. По данным владимирского ресурса «Зебра-ТВ», он защищал в суде депутата Законодательного собрания Владимирской области Сергея Курышева (признан виновным и приговорён к 5,5 годам колонии-поселения), а также оспаривал авторские права на музыку к песне «Аленькие тапочки» экс-чиновницы Министерства обороны Евгении Васильевой (вопрос решился в досудебном порядке, подзащитную Ардыкуцы признали соавтором композиции и выплатили денежную компенсацию).

Apple предупреждала

Технология Face ID разработки Apple представляет собой 3D-сканер формы лица человека. С его помощью смартфон может идентифицировать своего владельца, после чего система позволит хозяину совершать покупки в iTunes Store, App Store и iBooks.

Технология, пришедшая на смену сканеру отпечатка пальца Touch ID, впервые нашла применение в смартфоне Apple iPhone X, который был представлен 12 сентября 2017 г.

О том, что корректность распознавания лиц в Face ID не является 100-процентной, также известно с конца 2017 г. Apple выступала с заявлениями о том, что Face ID может ошибаться в случаях с близнецами или родными братьями и сестрами, не достигшими 13 лет.

Напомним, 29 января 2018 г. стало известно, что в связи с невысокими продажами в предпраздничный период в конце 2017 г. Apple сократит производство iPhone X в I квартале 2018 г. с 40 млн до 20 млн устройств.

Взлом Face ID с помощью маски

В ноябре 2017 г. CNews писал, что вьетнамская компания Bkav, специализирующаяся на кибербезопасности, продемонстрировала способ обхода Face ID с помощью маски, изготовленной на 3D-принтере, которая лишь частично напоминает лицо владельца устройства. На весь проект по обходу Face ID сотрудники Bkav потратили $150 и около недели времени. Это был первый случай успешного взлома системы распознавания лиц Apple.

Face ID идентифицирует владельца не по всему лицу: ее «интересуют» только области вокруг глаз и сами глаза, нос, рот, общая форма и рельеф. Используя цифровые фотографии потенциальной жертвы, исследователи изготовили на 3D-принтере маску, повторяющую общую форму лица из силикона, и отдельно нос, а также приклеили к маске фотографии губ, глаз и бровей. Несмотря на то, что получившаяся маска напоминает лицо тяжело травмированного человека, почти целиком покрытое бинтами и пластырями, Face ID действительно удалось обмануть.