Покупателям не нужен телефон за $1000. Apple вдвое сокращает производство iPhone X

В связи с невысокими продажами в предпраздничный период в конце 2017 г. Apple сократит производство iPhone X в I квартале 2018 г. с 40 млн до 20 млн устройств. Поставщики компонентов, которых уже предупредила компания, готовятся потерять на этом миллиарды долларов.

Решение Apple

В I квартале 2018 г. компания Apple выпустит не 40 млн iPhone X, как планировала изначально, а всего 20 млн устройств этой модели. Об этом сообщает японский ресурс Nikkei со ссылкой на поставщиков компонентов iPhone X, которых Apple уже поставила в известность о своем решении.

Причиной сокращения производства стали неудовлетворительные продажи iPhone X в период перед новогодними праздниками на основных рынках, в том числе в Европе, США и Китае. По данным исследовательской компании Canalys, продажа iPhone X в IV квартале 2017 г. составили 29 млн штук, причем 7 млн из них были реализованы в США.

Что касается моделей iPhone 8, 8 Plus и 7, то здесь производственный план будет осуществлен в полном объеме: в январе-марте 2018 г. Apple намерена выпустить около 30 млн таких устройств.

Последствия решения

Поставщики компонентов iPhone X готовятся потерять в связи с этим поворотом событий «миллиарды долларов», утверждает Nikkei. Это согласуется с распространившийся несколько дней назад информацией, что компания Samsung Display уменьшает объем выпуска OLED-экранов, используемых в iPhone X. Фабрика по производству дисплеев A3, принадлежащая Samsung, снизила в январе 2018 г. объем выпускаемой продукции на 10% по сравнению с январем 2017 г. Это первый случай для Samsung, когда компания сокращает выпуск OLED-дисплеев.

Продажа iPhone X в предновогодний период оказались неожиданно низкими

Nikkei полагает, что неудовлетворительные продажи iPhone X приведут к тому, что Apple отложит свои планы по оснащению OLED-экранами других моделей iPhone. Среди причин вялых продаж издание называет высокую стоимость iPhone X, который можно купить начиная от $999. Таким ценником модель обязана в первую очередь стоимости OLED-панелей Samsung, пишет Nikkei. Южнокорейский производитель в настоящий момент является единственным, кто в состоянии обеспечить стабильную поставку этого компонента.

Аналогичное решение Apple приняла в октябре 2017 г. Изначально компания намеревалась выпустить в IV квартале 2017 г. 40 млн iPhone X, но потом остановилась на 20 млн. На тот момент решение было связано с технологическими сложностями в производстве этих устройств, которые привели к задержкам в поставках компонентов.

Проблемы iPhone X

Новый флагманский юбилейный смартфон iPhone X со стеклянным корпусом, стальным каркасом и 5,8-дюймовым OLED-дисплеем Super Retina с разрешением 2436х1125 пикселей был представлен 12 сентября 2017 г. Проблемы с iPhone X начались непосредственно во время официальной презентации смартфона, когда инновационная система распознавания лица пользователя FaceID сработала не с первого раза, хотя Apple заявляет о ее высокой надежности. Впоследствии выяснилось, что FaceID может обмануть близкий родственник пользователя, который достаточно на него похож. Также FaceID оказалось возможно обмануть с помощью маски, на изготовление которой требуется всего $150.

В ноябре 2017 г. Apple официально признала существование проблемы с сенсорным экраном iPhone X, который перестает реагировать на касания и нажатия при температуре около нуля градусов по Цельсию. В том же месяце в Сети начали появляться сообщения от пользователей iPhone X, которые жаловались на появление зеленой вертикальной полосы на OLED-экране смартфона. Еще через несколько дней к списку проблем флагмана добавились неприятные щелчки и жужжание, которые пользователи слышат из динамика смартфона при высоком уровне громкости.