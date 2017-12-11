Новый флагман Xiaomi Mi Mix 3 рассекретили за полгода до премьеры

В интернете появились снимки корпуса флагмана Xiaomi Mi Mix 3, выход которого назначен на середине 2018 г. Пользователи сделали вывод, что смартфон оснастят двойной основной камерой, которой у первых двух моделей в линейке не было.

В интернет попали фото нового флагмана Xiaomi

Первые фото, связанные со смартфоном Xiaomi Mi Mix 3, премьера которого запланирована на следующий год, появились в китайской сети Weibo, аналоге Twitter. Речь идет о снимках задней крышки будущего флагмана, благодаря которой становится очевидно, что смартфон оснастят двойной основной камерой. Кроме того, сама панель брендирована, как и у новинок 2017 г.

Пользователи Weibo уже провели аналогии в расположении камер с iPhone X, отметив схожесть двух моделей. Дело в том, что камеры у Xiaomi Mi Mix 3 расположены вертикально, как и у смартфона компании Apple.

Стоит отметить, что в более ранних моделях этой линейки Xiaomi двойных камер не было вовсе. Кроме того, вспышка будет располагаться над объективами. Также на задней крышке просматривается место под сканер отпечатков пальцев.

Xiaomi Mi Max оснастят двойной основной камерой, объективы которой будут расположены вертикально

Двойная камера позволит пользователям Xiaomi делать фотографии с эффектом размытия заднего фона. Также станет доступным двукратный оптический зум, который можно будет использовать без потери качества на портретных снимках.

Флагман оснастят AMOLED-экраном

Согласно более ранним слухам, презентация Xiaomi Mi Mix 3 пройдет летом 2018 г. Попавшие в Сеть схематичные изображения прототипов свидетельствуют о том, что флагман будет оснащен безрамочным AMOLED-экраном.

Помимо стандартной поддержки беспроводной зарядки по стандарту Qi и сканера лица, модель, очевидно, оснастят новым 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 845, презентация которого состоялась на прошлой неделе. Эта же модель процессора будет использована в другом смартфоне – Xiaomi Mi 7, который будет представлен даже раньше, чем Mi Mix 3 – в I квартале 2018 г.

Флагман получит процессор Qualcomm Snapdragon 845

Также китайские инсайдеры приписывают Xiaomi Mi Mix 3 в топовой конфигурации 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ постоянной. Ожидается, что флагман оснастят модулями Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11ad, а также NFC - для работы с платежной системой Android Pay.