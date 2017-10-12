Правительство объяснило, как в России будут выдавать электронные паспорта для авто

Затянувшийся проект по переходу стран Таможенного союза на цифровые ПТС в России обрел дополнительные правила и условия формирования карточек. Администратор перехода — специализированная дочерняя структура «Ростеха», за которой никогда не числилась прибыль.

Электронные паспорта для авто

Глава Правительства Дмитрий Медведев подписал документ, устанавливающий порядок введения в России электронных паспортов транспортных средств и их шасси. По его заявлению на правительственном заседании, с отказом от бумаги у каждого автомобиля появится своя история в электронном виде — с момента изготовления или ввоза на территорию страны и до момента утилизации. «В ней будут фиксироваться все события, которые происходят в жизненном цикле техники, чтобы защитить людей от недобросовестных продавцов автомобилей», — пояснил он.

Сейчас планируется, что автопроизводители будут осуществлять постепенный добровольный переход на электронные паспорта до 1 июля 2018 г. После этой даты выдавать бумажные паспорта им будет запрещено. При этом автовладельцы с действующими бумажными ПТС смогут продолжить ими пользоваться, поскольку обязательной замены не предусмотрено.

Процесс цифровизации в данном направлении Россия координирует со странами Таможенного союза (ЕАЭС), в который помимо нашего государства входят Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Что содержит документ Правительства

Утвержденный документ является дополнением к установленному Евразийской экономической комиссией перечню сведений, которые будут указываться в паспортах. Также он определяет правила формирования этих сведений в России.

Дмитрий Медведев (в президиуме) рассказал о переходе на электронные паспорта для автотранспорта

В правилах, в частности, говорится, что оформленный паспорт при соблюдении ряда условий должен становиться «действительным» (за ним закрепляется известный всем заинтересованным органам уникальный номер и пр.) в срок не более 24 часов.

Изготовители паспортов и уполномоченные их выдавать организации станут платить администратору системы электронных паспортов не более 250 руб. за каждую оформленную карточку. Что касается непосредственного получателя паспорта, то ему эта услуга обойдется в сумму не более 600 руб. Их он заплатит уполномоченной на выдачу карточек организации.

Предоставление данных о собственнике авто будет производиться на добровольной основе, в соответствии с законом «О персональных данных».

Куратор — убыточная «дочка» «Ростеха»

Вышеупомянутым администратором системы выступает акционерное общество «Электронный паспорт», входящее в «Ростех». По данным «Контур.фокуса», каких-либо госконтрактов по данной тематике, равно как и по другим, за организацией не числится. При этом сама она успела заключить 23 контракта на 154 млн руб.

На конец 2016 г. на балансе «Электронного паспорта» числилось 60,5 млн руб. при чистом убытке в 19,4 млн. Никакой прибыли у компании не было за все годы ее существования — с 2013 г.

Экономия для государства

«После перехода на использование электронных паспортов транспортных средств в России экономия затрат на покупку бланков ПТС, их транспортировку и хранение, утилизацию испорченных бланков, закупку и последующее содержание оргтехники составит не менее 1 млрд. рублей в год, — цитируют в “Ростехе” министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. — Экономия трудозатрат, связанных с оформлением и внесением изменений в бумажный ПТС, – не менее 3,5 млн. человеко-часов в год».

Затянувшийся проект

Отметим, что электронные паспорта могли появиться у автотехники еще с 1 января 2015 г. Об их введении Россия договорилась в рамках переговоров о единых паспортных стандартах на территории Таможенного союза в декабре 2012 г. Затем сроки проекта стали сдвигаться.

На последней итерации в России дата начала обязательной выдачи электронного, а не бумажного паспорта была перенесена с 1 июля 2017 г. на 1 июля 2018 г. В Минпромторге это объяснили просьбами стран-участниц Таможенного союза, из которых не все оказались готовы к переходу на цифру.