Преодолены «непостоянство и хрупкость» в квантовых процессорах. Начинаются поставки

Специалисты Intel объявили о решении проблемы нестабильности квантовых систем. Компания разработала и начала поставки нового 17-кубитного процессора, в создании которого ей помогали голландские ученые.

Intel преодолела нестабильность кубитов

Intel объявила о том, что ее разработчикам удалось преодолеть природную хрупкость и непостоянство кубитов — наименьшего элемента для хранения информации в квантовом компьютере. Новую технологию компания воплотила в 17-кубитном процессоре, созданном в сотрудничестве с голландским исследовательским центром QuTech. Также объявлено о начале поставок этой разработки.

Доказано, что на целостность кубитов может влиять даже посторонний случайный шум, который приведет к потере информации. А потому работоспособность их поддерживается только при температуре близкой к абсолютному нулю. Конкретные технологии, с помощью которых Intel и QuTech обошли эти препятствия, пока не разглашаются.

Новый процессор может совершить прорыв в квантовых вычислениях

«Наши квантовые исследования продвинулись до той стадии, на которой QuTech моделирует рабочие нагрузки на основе квантового алгоритма, а Intel постоянно разрабатывает новые чипы для тестирования кубитов на наших передовых производственных объектах», — сказал корпоративный вице-президент и управляющий директор Intel Labs Майкл Мэйберри (Michael Mayberry).

Стабильные кубиты — будущее квантовых вычислений

Тестовые испытания доказали, что архитектура нового чипа Intel позволяет повысить надежность и производительность, а также снизить радиочастотные помехи между кубитами. Также новый чип обеспечивает в 10-100 раз большую скорость ввода/вывода в сравнении с традиционными полупроводниковыми микросхемами. Дополнительные преимущества перед кремниевыми процессорами создает сочетание ряда материалов, некоторые дизайнерские и технологические особенности 17-кубитного процессора. Согласно независимым подсчетам ряда ученых, N-кубитный процессор производительнее традиционных моделей в 2 в степени N раз.

В Intel отмечают, что к созданию нового процессора компанию подтолкнули актуальные проблемы и перспективы, которые открывают квантовые вычисления. Например, квантовые компьютеры могут моделировать природные условия, необходимые для исследований в области химии или создавать сверхпроводники комнатных температур, а также открывать новые лекарства. Однако несмотря на многочисленные экспериментальные успехи, существуют серьезные проблемы, препятствующие созданию жизнеспособных крупномасштабных квантовых систем, которые дают точные результаты. Происходит это как раз из-за хрупкости кубитов.

Успехи конкурентов

Опыт Intel — не первый на рынке. Первой коммерческой компанией, которая объявляла о начале работ над кубитными процессорами, стал Google. В 2014 г. был представлен простейший прототип квантового процессора, способного с высокой степенью надежности оперировать пятью квантовыми битами. А минувшей весной в корпорации пообещали до конца года продемонстрировать в действии 49-кубитный квантовый компьютер.

Весной IBM объявила о намерении создать коммерческий квантовый компьютер IBM Q, с которым можно будет работать в облаке. Для этого компания разработала API, через который разработчики могут строить интерфейсы между ее 5-кубитным квантовым устройством и обычными компьютерами. Также был создан симулятор, который позволяет моделировать конфигурации до 20 кубит.

Позднее в IBM подтвердили создание 17-кубитного прототипа для IBM Q, а также заявили о готовности вывести на рынок 50-кубитный процессор в течение ближайших пяти лет.