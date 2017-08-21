Москва запустила в Telegram сервис записи ко врачу

Бот @MosUslugiBot в мессенджере «Телеграм» поможет записаться на прием к врачу в московских поликлиниках и напомнит о времени визита.

Бот вместо визита в регистратуру

В мессенджере Telegram появился первый городской телеграм-бот, который поможет жителям столицы записаться на прием к врачу в режиме онлайн. Об этом CNews сообщил Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы.

Робота-регистратора можно найти поиском мессенджера Telegram по имени @MosUslugiBot. Для записи к врачу пользователю необходимо отправить боту сообщение с номером полиса обязательного медицинского страхования (ОМС) и датой рождения.

После ввода данных электронный помощник предложит на выбор запись на прием к врачу или просмотр текущих записей о времени визитов в поликлинику. Бот также способен напомнить о дате и времени визита. В этом же меню предусмотрена отмена визита к врачу по желанию пользователя.

«Мы постоянно работаем над совершенствованием Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), внедрением телекоммуникационных технологий и электронных сервисов как в поликлиниках, так и в стационарах. Это в том числе позволяет открывать дополнительные возможности для записи москвичей на прием к врачу, делая сервисы еще более удобными и мобильными», — сообщил руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.

Первичный прием к врачам первичного звена

В настоящее время телеграм-бот @MosUslugiBot помогает спланировать визит к участковому терапевту и другим врачам первичного звена: урологу, оториноларингологу, офтальмологу или хирургу. После ввода запроса и идентификационных данных, робот в ответном сообщении предлагает список вариантов приема специалиста по датам и времени, из которых горожане должны выбрать подходящий для них вариант.

Скриншот интерфейса телеграм-бота @MosUslugiBot

В следующих сообщениях электронный помощник напомнит о забронированном времени посещения два раза: за сутки и за два часа до приема.

В настоящее время список способов записи на прием к специалисту включает, помимо телеграм-бота @MosUslugiBot, традиционный личный визит в поликлинику (на сестринском посту, в регистратуре, через инфомат), по телефону, а также онлайн несколькими способами: в личном кабинете на портале mos.ru, на сайте emias.mos.ru и партнерских сайтах системы ЕМИАС.

Перспективы

В ДИТ Москвы отмечают, что запись на прием к медицинским специалистам первичного звена – лишь первый шаг в разработке электронного помощника.

«Сейчас возможности бота ограниченны — он работает по простому алгоритму и может только записывать людей на прием в поликлинику и показывать текущие записи с возможностью их отмены. Он не способен отвечать на дополнительные вопросы пользователей. В дальнейшем бота научат более сложному общению с людьми. Например, если описать свою проблему, робот подскажет, к какому врачу следует обратиться, и поможет быстро создать запись на ближайшую дату. Это не значит, что бот поставит диагноз или выпишет рецепт. Он только представит перечень специалистов, у которых можно получить консультацию по тому или иному поводу», — рассказали в пресс-службе столичного ДИТ.

В мае 2017 г. Москва получила международную премию Global mobileGov awards 2017, которая вручается за достижения в развитии электронного мобильного обслуживания граждан государством. Премия была присуждена Департаменту информационных технологий (ДИТ) за создание Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС). Вручение состоялось на глобальной конференции mobileGov World Summit 2017, которая прошла в начале мая в британском Брайтоне.