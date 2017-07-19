За неделю до анонса появились фото и характеристики недорогого смартфона из новой линейки Xiaomi

Xiaomi проведет 29 июля в Пекине специальное мероприятие, на котором будет представлен первый смартфон новой линейки Xiaomi Mi 5X и прошивка MIUI 9. Компания уже представила первые официальные фото новинки.

Первый в новом семействе смартфонов

Xiaomi опубликовала на своем сайте дату анонса нового смартфона Xiaomi Mi 5X одновременно с первыми фото нового гаджета, а также первую информацию о программной прошивке нового поколения MIUI 9.

Также Xiaomi представила официальную страницу Mi 5X, на которой пользователи из Китая могут оставить заявку на приобретение смартфона. Менее чем за сутки свои заявки на приобретение новинки оставили более 200 тыс. заказчиков.

Модель Xiaomi 5X станет самым первым представителем совершенно новой линейки смартфонов Xiaomi X1. Подробности о новой линейке X1 будут оглашены в момент анонса Xiaomi 5X. Судя по уже известным подробностям аппаратной платформы Xiaomi 5X и анонсированной цене новинки на уровне ниже $300, семейство смартфонов Xiaomi X1 будет представлять модельный ряд среднего ценового диапазона.

Смартфон Xiaomi Mi 5X и прошивка MIUI 9 будут официально представлены 26 июля 2017 г. на специальном мероприятии в Национальном конференц-центре Пекина (Beijing National Convention Center).

Крис Ву уже рекламирует смартфон Xiaomi Mi 5X

Чтобы подчеркнуть масштаб мероприятия и разрекламировать модель Mi 5X, Xiaomi пригласила на него Криса Ву (Kris Wu), он же Ву Ифань (吴亦凡) — китайский рэпер, певец, автор песен, композитор, актер и модель; бывший участник китайско-корейской группы EXO.

Технические особенности

Смартфон Xiaomi Mi 5X выполнен в тонком корпусе с цельнометаллическим шасси. Аппарат сохранил аудио разъем 3,5 мм и получил современный симметричный порт USB-C, а также динамик, расположенный в нижней части корпуса.

Аппарат оснащен 5,5-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920 х 1080 точек).

Смартфон Xiaomi 5X будет представлен в двух вариантах аппаратного оснащения. Базовая модель будет оснащаться мобильным процессором Qualcomm Snapdragon 625 и 4 ГБ оперативной памяти.

Смартфон Xiaomi 5X сохранил проводное подключение наушников

Более мощная версия Xiaomi 5X выполнена на мобильном процессоре Qualcomm Snapdragon 660 и оснащена 6 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенным флэш-накопителем.

Варианты цветового оформления корпуса Xiaomi Mi 5X

Судя по официально опубликованным изображениям, смартфон появится на прилавках в Xiaomi 5X в черном, золотом и розово-золотом вариантах исполнения корпуса.

Сдвоенная основная камера смартфона Xiaomi Mi 5X

С тыльной стороны аппарата размещена сдвоенная основная автофокусная камера на 12 МП сенсорах Sony IMX386 и Samsung S5k3m3, сдвоенная светодиодная вспышка. Здесь же расположен дактилоскопический сенсор. Фронтальная «селфи-камера» будет оснащаться 16 МП сенсором.

Цены и планы продаж

По предварительным данным, цена базовой версии Xiaomi Mi 5X в Китае составит 1999 юаней (порядка $296).

Сроки начала продаж смартфона Xiaomi Mi 5X за пределами Китая пока компанией не разглашались.