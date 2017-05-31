 

Telegram испытывает глобальный сбой: К сайту нет доступа по всему миру

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, Текст: Валерия Шмырова

Веб-версия Telegram испытывает глобальный сбой, связанный, как поясняет компания, с ошибкой DNS. Также нет доступа к сайту telegram.org и всем его доменам.


Сбой в Telegram

В работе веб-версии мессенджера Telegram начиная примерно с 12:30 по московскому времени происходит глобальный сбой, на который жалуются в соцсетях пользователи из разных стран. При этом десктопная и мобильная версии приложения работают Telegram нормально. 

В ответ на вопросы пользователей в соцсети Twitter компания со своего официального аккаунта сообщила, что сбой связан с ошибкой DNS, «не с нашей стороны», и пообещала решить проблему в ближайшее время.

Помимо сбоя веб-версии у части как российских, так и зарубежных провайдеров пропал доступ к сайту telegram.org, как и ко всем доменам третьего уровня: api.telegram.org, desktop.telegram.org и др. Доменное имя telegram.org в настоящий момент заблокировано, при этом нет возможности получить адрес сервера, на котором находится сайт. Домен зарегистрирован американской компанией GoDaddy. В информации о домене присутствует пункт, запрещающий какие-либо действия по его обновлению, переносу или удалению.

Судя по высказываниям пользователей в Twitter, для многих из них сбой стал неприятным сюрпризом. «Я давно перестал проверять сообщениям в Facebook, пользуюсь только Telegram», — отмечает один из подписчиков. Некоторый пользователи предполагают блокировку по политическим мотивам. Несколько дней назад создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что получил от Google предупреждение о возможном взломе его аккаунта со стороны «правительственных» хакеров. Напомним, Дуров неоднократно повторял, что никогда не выдаст ключи шифрования Telegram властям.

Дополнение

Примерно через 2 часа после начала проблем компания сообщила, что ее DNS-провайдер восстановил доступ к ресурсам Telegram. В связи с кэшированием некоторые пользователи все еще могут наблюдать остаточные явления сбоя, но вскоре это прекратится.

Что такое Telegram

Telegram — это бесплатный кроссплатформенный мессенджер для обмена текстовыми сообщениями и файлами, а также совершения голосовых звонков. Серверная часть с закрытым кодом развернута на мощностях американских и немецких компаний. Созданный Павлом Дуровым, мессенджер начал работу в 2013 г. Считается неуязвимым для взлома после нескольких безрезультатных конкурсов на поиск уязвимостей.

В работе веб-версии Telegram произошел глобальный сбой

В марте 2017 г. в Telegram появились голосовые звонки, для которых используется сквозное шифрование, но с новым механизмом сверки ключей – они представлены в виде 4 эмодзи. Мессенджер использует для звонков так мало трафика, как только возможно, но пользователь может выставить режим дополнительной экономии за счет ухудшения качества звука.

В мае разработчики мессенджера объявили о запуске сервиса онлайн-платежей Bot Payments для пользователей, продвигающих продукты и услуги с помощью ботов. Демократичный сервис будет поддерживать разные платежные системы, однако ответственность за сделки Telegram на себя не берет.

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