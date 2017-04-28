Абонентов «Билайна» и Tele2 лишили роуминга в ДНР

Абоненты «Билайна» и Tele2 не могут воспользоваться роумингом на территории ДНР. Это случилось после того, как из республики ушли два из трех украинских GSM-оператора - «Киевстар» и «Астелит».

Без роуминга в ДНР

У сотовых операторов «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») и Tele2 отсутствует роуминг на территории непризнанной Донецкой народной республики (ДНР). В этом убедился корреспондент CNews, побывав на территории ДНР.

ДНР образовалась в 2014 г., отделившись от Украины. Тогда же из Украины выделилось еще одно непризнанное государство - Луганская народная республика (ЛНР). После этого украинские сотовые операторы постепенно стали покидать территорию ЛНР и ДНР.

Как украинские сотовые операторы уходили из ДНР

В 2015 г. власти ДНР национализировали имущество «Киевстара», вместе с «Вымпелкомом» входящего в группу Vimpelcom, недавно переименованную в Veon. После этого на его базе властями республики был создан собственный сотовый оператор - «Феникс». Роуминговых соглашений данный оператор не имеет.

В начале 2017 г. ДНР покинул еще один украинский оператор - «Астелит» (торговая марка Lifecell). Из украинских GSM-операторов в ДНР остался только «МТС-Украина», «дочка» российского МТС, которая сейчас работает под торговой маркой Vodafone.

Tele2 имеет на Украине роуминговое соглашение только с одним оператором - «Астелит». Это объясняет отсутствие у его абонентов роуминга в ДНР.

Для абонентов «Билайна» и Tele2 не работает роуминг на территории ДНР. Операторы не комментируют ситуацию

С «Вымпелком» ситуация сложнее. На сайте оператора говорится, что услуга роуминга на Украине предоставляется в сетях всех трех местных GSM-операторов: «Киевстар», «МТС-Украина» и «Астелит». То есть на территории ДНР абонент «Вымпелкома» должен был бы обслуживаться в сети «МТС-Украина», однако фактически этого не происходит.

Минсвязи ДНР готово к переговорам с «Вымпелкмом»

Министр связи ДНР Виктор Яценко подтвердил CNews, что абоненты «Вымпелкома» не могут воспользоваться роумингом на территории республики. Он объясняет это тем, что для «Вымпелкома» основным роуминговым партнером на Украине является «родственный» ему «Киевстар».

После ухода «Киевстара» из ДНР у абонентов «Вымпелкома» и пропал роуминг на территории республики. По данным Яценко, в 2015 г. «Вымпелком» в течение непродолжительного времени пытался наладить роуминг на территории непризнанной республики через сеть «Астелита», но теперь и такой вариант не будет работать.

В то же время абоненты российского МТС и «Мегафона» могут пользоваться роумингом на территории ДНР через сеть «МТС-Украина», говорит Яценко. Аналогичная ситуация наблюдается и в ЛНР.

В «Вымпелкоме», МТС и Tele2 от комментариев относительно роуминга в ДНР отказались. Виктор Яценко говорит, что власти ДНР готовы к переговорам с «Вымпелкомом» относительно возобновления роуминга в республике.