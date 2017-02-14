Минэк отрейтинговал госуслуги «по сомнительной методике»

ИТ-руководители ряда регионов раскритиковали сформированный Минэком рейтинг качества перевода госуслуг в электронную форму. В их понимании он сделан «в лоб» — без учета специфики отдельных субъектов. Автор методики рейтинга с претензиями не согласен.

Минэкономразвития подготовило ряд рейтингов субъектов России в части совершенствования госуправления за 2016 г. Один из этих рейтингов касается вопросов качества перевода госуслуг в электронную форму.

Обнародование его результатов состоится лишь через несколько дней, однако ИТ-руководители ряда регионов уже сейчас полагают, что рейтинг получился не вполне объективным из-за специфичной методики расчетов, ставшей его основой.

В понимании собеседников CNews, критерии оценки в рамках этой методики неоднозначны, поскольку не могут быть одинаково применимы к каждому субъекту России, то есть текущая версия рейтинга сделана «в лоб», без учета специфики конкретных регионов.

Во многом об аспектах этой методики можно судить по положениям постановления Правительства РФ от 26 марта 2016 г. № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг».

Один из соавторов методики — директор Центра ИТ-исследований и экспертизы Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Михаил Брауде-Золотарев — рассказал CNews, что методика составления рейтинга была выработана еще до появления упомянутого постановления, однако ее базовые принципы с ним полностью соотносятся.

Еще до публикации рейтинга электронных госуслуг у регионов появились претензии к его авторам

Общие обвинения в сомнительности рейтинга эксперт отвергает, настаивая на том, что и методика, и постановление основаны исключительно на принципах здравого смысла и преследуют цель добиться максимальной ценности от госуслуг для граждан.

В Минэке на момент публикации этого материала не дали CNews ответов на вопросы о рейтинге.

Вопрос сроков

Одна из общих претензий к методике составления рейтинга заключается в том, что в постановлении № 236 описана рекомендация для госорганов в регионах по обеспечению предоставления госуслуг в электронной форме не позднее 31 декабря 2018 г., в то время как составители рейтинга, по сути, дают оценки готовности регионов прямо сейчас.

Об этом, в частности, говорит начальник управления ИТ, связи и документооборота администрации Тамбовской области Андрей Стрельцов. «Есть сроки, к ним уже привязаны различные планы и графики, но эти сроки еще не наступили, поэтому делать какие-либо сравнительные выводы явно рано», — считает он.

Другие претензии

В своих прочих претензиях собеседники CNews также апеллируют непосредственно к тексту постановления № 236. Например, в нем регионам при оказании госуслуг в электронном виде рекомендовано реализовать возможность записи на прием в орган власти для подачи документов.

Это относится ко всем госуслугам, даже к тем, которые оказываются только в электронном виде и получение которых в принципе не предполагает посещения заявителем госоргана, и соответственно не требует реализации отдельного сервиса записи на прием для подачи документов. То есть по данному критерию регионы, которые перевели в исключительно электронный вид большую часть своих услуг, могут получить меньше баллов.

Кроме того, постановление рекомендует реализовать в электронном виде оплату государственной пошлины за предоставление услуг и уплату иных платежей. В то же время данная рекомендация применима не ко всем услугам. Например к услугам для юрлиц, так как они при совершении платежей как правило работают с банковскими организациями на основании договорных отношений.

Оплата по банковскому поручению в гораздо большей степени соответствует практике работы бухгалтерских и финансовых подразделений юрлиц, нежели оплата в электронном виде через интерактивную форму госуслуги. Таким образом, реализация отдельного онлайн-сервиса оплаты для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выглядит нецелесообразной.

Также согласно нормам постановления рекомендуется предусмотреть возможность сохранения и печати заявления гражданина из личного кабинета. При этом постановление не устанавливает требований к технической реализации возможности сохранения и печати, а только определяет, что у заявителя такая возможность должна быть.

Но возможности сохранения и просмотра электронного заявления могут быть реализованы на региональных порталах различными способами. Например, после подачи заявления в электронном виде заявитель может просмотреть заполненную форму в личном кабинете на портале, а также сохранить ее или распечатать с использованием стандартных средств браузера. В этом случае возможность сохранения и печати заявления у пользователя реально есть, а с точки зрения соответствия формальным требованиям постановления и соответственно с точки зрения мониторинга — нет.

Еще немного критики

Министр экономического развития Калужской области Дмитрий Разумовский в целом считает рейтинг Минэка объективным, хотя и указывает в нем на определенные недостатки. «Методика мониторинга не учитывает особенности и недоработки нормативных правовых актов федерального уровня по услугам, оказываемым в регионах по переданным с федерального уровня полномочиям, — говорит он. — Например, по услугам ЗАГС в административных регламентах четко не оговорена обязательность представления некоторых документов, но данные документы (согласно регламентам) входят в перечень документов, представляемых заявителем для получения услуги».

«Согласно методике мониторинга, отсутствие указания на обязательность предоставления документа на ЕПГУ является ошибкой, — продолжает он. — В реестр государственных услуг информация об услуге вносится на основании регламента, в котором данный момент не отражен (или имеется возможность толкования), и исправить это можно только на федеральном уровне (в данном случае Минюстом). Таким образом, для корректного отображения информации об услуге на ЕПГУ требуется внести изменения в НПА федерального уровня».

Возражения Брауде-Золотарева

Ознакомившись с претензиями к его методике, Михаил Брауде-Золотарев сообщил CNews, что не считает их адекватными. По его словам, в каждом регионе оценивается 20 услуг по 43 индикаторам, и невысокие оценки по каким-либо «спорным» индикаторам существенным образом не влияют на общие итоговые баллы и на место субъекта в рейтинге.

По заверению эксперта, у регионов была возможность выступить с критикой методики до начала сбора данных для рейтинга. Кроме того и любые результаты регион сможет оспорить.

Также Брауде-Золотарев отмечает, что существует механизм получить «амнистию» по любому спорному критерию: описать его неадекватность и убедить составителей в том, что конкретный индикатор к нему в данном случае не применим.