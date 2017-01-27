Samsung вслед за Apple снизит цены на смартфоны в России

По словам руководства российского представительства Samsung Mobile, компания в I квартале 2017 г. снизит цены на свои мобильные гаджеты в российских магазинах на 5-10%.

Плановое снижение

Вслед за американской Apple южнокорейский Samsung планирует снизить цены на свои гаджеты в России на 5-10 %. Об этом заявил глава российского подразделения Samsung Mobile Аркадий Граф.

По его словам, которые цитирует «Интерфакс», корректировка цен ожидается в I квартале 2017 г. Напомним, на минувшей неделе компания Apple снизила цены на продукцию в своем официальном онлайн-магазине в России. Различные гаджеты подешевели на сумму от 1 тыс. руб. до 15 тыс. руб. Например, iPhone 7 в зависимости от характеристик сбросили от 4 тыс. руб. до 7 тыс. руб, причем модели с более высокими характеристиками подешевели сильнее.

В апреле 2016 г. эксперты обнародовали динамику роста стоимости смартфонов в России: как выяснилось, за год они подорожали на 26%.

Глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф обещает снизить цены до конца I квартала

Первые три места по объему продаж в России в штучном выражении в I квартале 2016 г. заняли Samsung , Apple и Lenovo. При этом Apple контролирует треть рынка.

Расчет на позитивный сценарий

Глава российского подразделения Samsung Mobile также назвал предварительные итоги 2016 г. По словам Аркадия Графа, в 2016 г. рост продаж мобильных устройств Samsung в России «в деньгах» составил порядка 30%, в сравнении с предыдущим годом, а «в штуках» – около 10%. «Точные итоги будут подведены чуть позже», - добавил руководитель подразделения. Что касается прогноза на 2017 г., Аркадий Граф предположил «небольшой рост в деньгах – на уровне 5-7%. В конце 2014 г. до изменения цен после повышения курса все постарались потратить накопленные рубли. 2015 г. был совершенно непредсказуемый, сезонность продаж абсолютно не соблюдалась. 2016 г. был более консервативный, были менее выражены высокие сезоны … Если экономическая и политическая стабильность в нашей стране и в мире сохранится, то спрос в текущем году как минимум не упадет и при позитивном сценарии должен показать рост, прежде всего, в категории смартфонов», - пояснил топ-менеджер.

Вопрос цены

Кроме того, Аркадий Граф прокомментировал «Интерфаксу» ситуацию с претензиями к ценам на смартфоны Samsung антимонольщиков.

Напомним, по мнению ФАС, производители гаджетов координируют цены на них, в результате чего магазины устанавливают на смартфоны одинаковые цены. Аналогичные претензии были предъявлены Apple, Sony, Alcatel, Asus и LG.

«Максимум, что компания предоставляет, это уровень рекомендованных розничных цен, исходя из своего видения, исходя из вложений, сделанных в продукт, исходя из оценки рынка и сравнения моделей конкурентов. Но при этом любая цифра, которая отправляется партнеру, является рекомендованной, а партнер волен сам устанавливать ценник в своей розничной точке», - пояснил глава представительства, отметив, что компания не допускает возможность сговора.