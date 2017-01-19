Apple снизила в России цены на iPhone, iPad и Macbook

Apple провела снижение цен на свою технику в российском онлайн-магазине. Уценка достигает 15 тыс. руб. Чем выше технические характеристики устройства, тем сильнее оно подешевело: базовый iPhone 7 – на 4 тыс. руб., самый продвинутый MacBook Pro – на 15 тыс руб.

Apple снизила цены

Компания Apple снизила цены на продукцию в своем официальном онлайн-магазине в России. Различные гаджеты подешевели на сумму от p1 тыс. до p15 тыс. Например, iPhone 7 в зависимости от характеристик сбросили от p4 тыс. до p7 тыс., причем модели с более высокими характеристиками подешевели сильнее.

MacBook Pro стали доступнее на сумму от p3 тыс. до p15 тыс., снижение цен также зависело от характеристик. На целых 15 тыс. подешевел самый продвинутый ноутбук, это наиболее серьезная уценка в списке.

Новые цены на iPhone 7

В частности, были снижены цены на всю линейку iPhone 7. Самое дешевое из этих устройств, iPhone 7 с объемом памяти 32 Гб, стоит теперь p52 990, прежняя цена – p56 990. Такой же смартфон с памятью 128 Гб подешевел с p65 990 до p60 990. Наконец, цена на iPhone 7 с памятью 256 Гб снизилась с p74 990 до p68 990.

Премиальную модель iPhone 7 Plus с объемом памяти 32 Гб теперь можно купить за p62 990, старая цена – p67 990. Такое же устройство с памятью 128 Гб сейчас стоит p70 990 против прежних p76 990. Стоимость iPhone 7 Plus с памятью 256 Гб упала с p85 990 до p78 990.

Подешевевший MacBook

Цена на самый простой MacBook Pro с диагональю экрана 13 дюймов снизилась с p119 990 руб. до p116 990 руб. У этой модели нет сенсорной полоски Touch Bar, которую пользователи считают самым неоднозначным новшеством в последней серии ноутбуков Apple.

Чем выше характеристики продуктов Apple, тем сильнее компания снизила на них цены

Базовый MacBook Pro, в котором все же есть Touch Bar, также с 13-дюймовым экраном, подешевел с p144 990 до p137 990. Самое дорогое устройство линейки – это MacBook Pro с диагональю экрана 15 дюймов и 512 Гб SSD, его стоимость упала с p222 990 до p207 990.

Другие продукты

Базовый iPad Pro, который имеет диагональ экрана 9,7 дюймов, память 32 Гб и подключается к интернету только по Wi-Fi, теперь можно приобрести за p44 990 вместо p49 990. Такое же устройство, но уже с функцией подключения сотовой связи подешевело с p60 990 до p54 990. Самый дорогой iPad Pro, который оснащен экраном с диагональю 12,9 дюймов, подключается к сотовой связи и вдобавок имеет 256 Гб памяти, теперь стоит p82 990, старая цена – p92 990.

Самый простой iPad Air 2 теперь можно купить за p29 990 вместо p32 990. Самый дорогой, с сотовым подключением и расширенной памятью, стоит p46 990 против прежних p59 990.

Базовые Apple Watch Series 1 Sport размером 38 мм подешевели с p24 990 до p22 490. Самые простые Apple Watch Series 2 Sport теперь стоят p30 490 против прежних p33 990. Самые дорогие умные часы вендора, Apple Watch Series 2 Stainless Steel размером 42 мм, можно приобрести за p49 490, старая цена – p52 990.

Почему продукты Apple дешевеют в России

Apple периодически корректирует цены на свою продукцию в России. Например, в апреле 2015 г. Компания снизила цены на свою технику примерно на 9-12% вследствие укрепления рубля. Линейка iPhone прошла переоценку на несколько дней раньше остальных продуктов.

Процесс снижения цен на продукцию регулируется не только самой компанией. Например, в декабре было отмечено, что iPhone 7 Plus значительно подешевел в розничных сетях с момента старта продаж. В онлайн-магазине Apple модель с объемом постоянной памяти в 32 ГБ предлагалась по цене p67 990. Эту же модель отдельные ритейлеры продавали за p57 960.

Другие продукты Apple также значительно подешевели в России через некоторое время после выпуска. Например, в декабре 2016 г. сильно снизилась цена на умные часы Apple Watch Series 1, а в октябре значительно подешевел iPad Pro с диагональю экрана 12,9 дюйма.

ФАС проверяет цены на продукты Apple

Ценовую политику Apple в России контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС). В октябре 2016 г. ФАС объявила, что намерена проверить цены на iPhone 7 и 7 Plus в российских розничных сетях. Цель проверки – выяснить, не присутствуют ли в ценах различных ритейлеров следы координации со стороны Apple.

До этого, в августе 2016 г. ФАС возбудила дело против вендора, обнаружив на российском рынке ценовой сговор вокруг моделей iPhone 6s и 6s Plus. Рассмотрение дела должно было началось 7 ноября 2016 г., Apple грозит штраф в размере от p1 млн до p5 млн.