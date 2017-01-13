Первый инвестор Facebook и создатель PayPal провозгласил конец «эпохи Apple»

«Это не вина Тима Кука…»

Эпоха компании Apple закончилась – об этом заявил бизнесмен и инвестор, создатель PayPal Питер Тиль (Peter Thiel) в интервью американской газете New York Times.

Тиль общался с корреспондентом в рамках рубрики «Подтверди или опровергни», блиц-интервью, в ходе которого журналист сообщает в основном провокационные утверждения, а респондент, соответственно, должен согласиться с ними или отвергнуть. Одно из утверждений касалось завершения эпохи доминирования компании Apple.

«Теперь мы знаем, как выглядит смартфон, и что он позволяет делать. Это не вина Тима Кука (Timothy Cook), но это не та сфера, где еще будут инновации», - пояснил Питер Тиль.

О Google, пижамах и Цукерберге

Питер Тиль подтвердил предположение журналиста о том, что компания Google имела сильное влияние в правительстве под руководством теперь уже бывшего президента США Барака Обамы (Barack Obama). «Google имел там больше влияния, чем Exxon (американская нефтяная компания, одна из крупнейших в мире) при Буше-43 (одно из прозвищ президента США Джорджа Буша)», - сказал Питер Тиль.

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Кроме того, он прокомментировал несколько высказываний представителя издания о Марке Цукерберге (Mark Zuckerberg) и социальной сети Facebook, ангельским инвестором которой он стал в 2004 г. Тиль категорически опроверг утверждение о том, что они вели с Цукербергом переговоры о вложениях, находясь при этом в пижамах, а также подтвердил мысль о том, что большинство конспирологических теорий вокруг Facebook не имеют реальной основы. В завершение блиц-интервью Питер Тиль признался в своей страстной приверженности к онлайн-шахматам.

Бизнес Питера Тиля

Американский бизнесмен немецкого происхождения Питер Тиль известен, в первую очередь, созданием платежного сервиса PayPal.

При создании сервиса партнером Тиля выступал Макс Левчин (Max Levchin), однако кроме них в стартовой команде сервиса работало достаточно людей, ставших впоследствии известными в ИТ-сфере.

Это создатель Tesla и SpaceX Илон Маск (Elon Musk), сооснователи YouTube Чад Херли (Chad Hurley) и Стив Чен (Steve Chen), и много других ИТ-предпринимателей.

В 2004 г. Питер Тиль купил 10,2 % акций Facebook за $500 тыс., став первым внешним инвестором проекта. Сейчас он входит в состав Совета директоров, однако в еще одном недавнем интервью New York Times Тиль признался, что была попытка убрать его с этого места. «Это безумие, я там дольше всех после Цукерберга», - рассердился бизнесмен.