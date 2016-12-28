Wikimart умер: Московский офис заперт, сотрудники растаскивают оборудование

Оффлайн закрыт

Созданный в 2008 г. и представляющий порядка 2 млн товаров интернет-ритейлер Wikimart закрыл московскую штаб-квартиру. Об этом сообщил ресурс Roem.ru со ссылкой на сотрудников офиса. Официальная версия: задержка по оплате аренды помещения.

Работники Wikimart заявили изданию, что офис сейчас опечатан, а часть коллектива работает удаленно. Сотрудники также пожаловались на долги по зарплате, в том числе и у тем, кто ранее уволился.

«Многим не платили уже с начала ноября и до сих пор после увольнения не выплатили ни копейки», - пояснил один из сотрудников, чье имя не приводится. «Все сотрудники брали технику из офиса в счёт ЗП. Это был ужас: огромные очереди, волнение, и каждый брал себе уже хоть какой-то ноутбук или телевизор, который был на балансе в офисе», - говорит он. Источник в Wikimart добавляет, что многие из его коллег «уже обратились в госструктуры за помощью». Wikimart, по сути являющийся интернет-площадкой для онлайн торговли, объединяет порядка 8 тыс. интернет-магазинов с собственным ритейлом.

Собеседник издания пояснил, что собственный товар Wikimart сейчас не продает, поскольку пункты выдачи заказов закрыты, а водители уволились. «Насчет маркетплейса сказать ничего не могу. Думаю, что товары с маркетплейса можно купить», - уточнил сотрудник ритейлера.

Предбанкротная подготовка

Незадолго до этого местные СМИ сообщили о закрытии офисов Wikimart в Новосибирске и Чебоксарах. По информации «Континент-Сибирь», офис в Новосибирске не работает, его телефон отключен, сотрудники посетовали, что не получают зарплату с октября 2016 г.

Онлайн-ритейлер Wikimart закрыл московскую штаб-квартиру

Издание отмечает, что в Новосибирске Wikimart открыл магазин и склад в октябре 2015 г., единственным владельцем компании является ООО «Викимарт Лимитед» (100%), зарегистрированное на Кипре в 2010 г.

Печальная история Wikimart

Wikimart был создан в 2008 г. Камилем Курмокаевым и Максимом Фалдиным, которые в то время проходили учебу в США. Wikimart задумывался как площадка для продажи товаров из других интернет-магазинов (агрегатор), но затем компания стала также самостоятельно продавать товары.

В 2009 г. контрольный пакет акций ритейлера был приобретен фондом Tiger Global. Всего за несколько лет компания привлекла частных инвестиций на общую сумму около $30 млн. В 2013 г. оборот компании составлял $130 млн, в 2015 г. - $250 млн.

В 2014 г. владелец Финпромбанка Анатолий Гончаров вместе с неназванным партнером инвестировал в Wikimart $40 млн, получив взамен контрольный пакет акций. У Фалдина и Курмакаева остаются миноритарные пакеты акций, в 2015 г. Фалдин покинул пост гендиректора компании.

В 2015 г. у Финпромбанка начались проблемы, после чего с неплатежами столкнулся и Wikimart. Финансовым оздоровлением Финпромбанка занялась группа «Альянс» предпринимателя Мусы Бажаева. Источник в Wikimart утверждает, что контролирующим акционером проекта сейчас является группа «Альянс», но в пресс-службе группы это отрицают. Источник среди миноритарных акционеров Wikimart утверждает, что проект по-прежнему находится под контролем Анатолия Гончарова и его партнеру по Финпромбанку Станислава Перминова.

В последнее время к Wikimart было подано большое количество судебных исков от различных поставщиков. Один из них - «Люкс-трейд» - требует через Арбитражный суд Москвы признать Wikimart банкротом.

Wikimart опровергал собственное банкротство

В середине декабря 2016 г. Максим Фалдин объявил на своей странице в Facebook, что компания скоро будет объявлена банкротом. «Викимарт», который мы с Камилем (Курмокаевым, - прим. CNews) основали летом 2008 г., перестал существовать», - написал Максим Фалдин.

В качестве причины бедственного положения Максим Фалдин назвал отсутствие у компании активов и компетенций. По мнению сооснователя Wikimart, за 20 месяцев «профессиональные» топ-менеджеры на деньги «богатых» олигархов уничтожили компанию». «Все было про..ано и разворованно…» - резюмировал Максим Фалдин.

Гендиректор Wikimart Андрей Кленин не согласился с претензией Фалдина. Он заявил CNews, что подтверждает иск о банкротстве, но говорит, что он связан с долгом в 2 млн руб. поставщикам компании.

«Мы с таким требованием не согласны и будем отстаивать свою позицию, - заявил CNews Кленин. - На конец прошлого года у нас действительно была большая задолженность - порядка 600 млн руб. Но весь текущий год мы работали практически по предоплате и в итоге размер задолженности сократился до 30 млн руб.».

На момент публикации этого материала гендиректор Wikimart Андрей Кленин не был доступен для комментариев. Максим Фалдин заявил CNews, что данные события только подтверждают то, что он уже описывал в своей записи в Facebook: компания закрывается и в феврале будет объявлено официальное банкротство.