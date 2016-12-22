АИС «Ведомство» свяжет московские суды со Следственным комитетом, ФСИН и прокуратурой

В столице готовы к началу опытной эксплуатации подсистемы межведомственного взаимодействия. Она является частью «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» (КИС СОЮ), которая переведет московское правосудие в электронный формат. Несколько городских отделений ключевых ведомств — Следственного комитета, ФСИН и Прокуратуры — свяжет с судами АИС «Ведомство».

Интеграцию судов со Следственным комитетом обеспечит АИС «Ведомство»

Процесс интеграции Московского городского суда и 35 районных судов столицы с целым рядом государственных органов перешел в финальную стадию. Работы ведутся системным интегратором «Крок» в рамках создания «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции». Как ожидается, органы судебной власти смогут передавать в электронном формате различные материалы уголовных дел и судебные акты в Главное управление Следственного комитета, столичные управления Федеральной службы исполнения наказаний и Прокуратуры. Ключевым связующим звеном между органами станет АИС «Ведомство», специально разработанная сотрудниками компании «Крок». Она является модулем подсистемы межведомственного взаимодействия КИС СОЮ.

«Этот инструмент мы устанавливаем в те ведомства, у которых отсутствует собственная система электронного обмена документами. Если говорить о Следственном комитете, то там уже завершена значительная часть работы. Так, в Главном управлении уже установлено все необходимое оборудование, выстроен VPN-канал, проведены предварительные испытания. Сейчас идет подготовка к обучению сотрудников», — рассказывает Татьяна Толстова, заместитель генерального директора компании «Крок».

После внедрения в Главном управлении будет решаться вопрос о подключении к АИС «Ведомство» территориальных органов Следственного комитета.

Заключенные будут знакомиться с материалами дел прямо в СИЗО

Также АИС «Ведомство» установлена в московской Прокуратуре. Там от судов, помимо актов, будут ждать еще и специальную статкарточку №6 на подсудимого. Однако куда большие объемы документооборота будут между судами и Управлением ФСИН по Москве, включая 9 столичных СИЗО. Так, из ФСИН в суды будут поступать различные ходатайства, запросы и справки, а суды будут отправлять материалы дела в электронном виде для ФСИН и ознакомления подсудимым. В частности, для этого в следственных изоляторах планируют установить специализированные сенсорные киоски, с помощью которых граждане, находящиеся в местах лишения свободы, смогут знакомиться с материалами заведенных на них дел. На ближайшее время (20 декабря 2016 г.) запланирован запуск опытной зоны в СИЗО №2 («Бутырка»), речь идет об установке двух киосков и обучении сотрудников.

«У судов появляется возможность отправлять в СИЗО электронные версии судебных актов и материалов дел. В обратную же сторону будут уходить любые документы, вплоть до скана расписки подсудимого или ходатайства об ознакомлении с материалами дела. Вместе с этим уходит в прошлое необходимость пересылки многочисленных томов дел и прочей бумажной документации в учреждения УФСИН», — объясняет Татьяна Толстова.

Если будут приняты необходимые изменения в законодательство, ждать, пока приговор на бумажном носителе поступит в СИЗО, будет не нужно

Специальные антивандальные киоски в СИЗО для ознакомления с материалами дел станут той самой долгожданной заменой доставки осужденных в суды, весьма неудобной для подсудимых и затратной для судов.

«Конечно, для того, чтобы это стало реальностью, необходимо внести соответствующие изменения в законодательные акты для обеспечения возможности использовать электронный документооборот между судами и учреждениями УФСИН. Но внедрение такой возможности позволит сократить сроки рассмотрения дел, сэкономить средства на конвоировании осужденных в суд, а также повысить соблюдение норм гуманности за счет избежания дополнительных полных досмотров при выезде и въезде осужденных из учреждения УФСИН», — уточняет Татьяна Толстова.

Кроме того, как отмечают в компании «Крок», интеграция с ФСИН предоставляет техническую возможность оперативнее доставлять приговоры в СИЗО. В случае внесения соответствующих изменений в законодательство, заключенные сразу после вынесения и вступления в силу приговора могут быть этапированы в места отбывания наказаний. Ждать, пока приговор на бумажном носителе поступит в СИЗО, будет не нужно

О проекте КИС СОЮ

Внедрение «Комплексной информационной системы судов общей юрисдикции» в Мосгорсуде и 35 районных судах Москвы ведется с ноября 2015 г. К началу 2017 г., как ожидается, будут запущены в эксплуатацию 8 прикладных и 4 обеспечивающие системы. Среди них — порталы для нужд граждан и сотрудников аппаратов судов. Также во время судебных заседаний будет вестись аудио- и видеозапись. Связь с СИЗО города обеспечит видеоконференцсвязь. Кроме того, между инстанциями и всеми фигурантами процессов наладят электронный документооборот. Точно таким же образом суды смогут обмениваться материалами дел с некоторыми другими ведомствами. Среди них — Почта России, Служба судебных приставов, Казначейство и другие.

Среди заявленных эффектов от запуска КИС СОЮ — повышение прозрачности судебной системы и доверия к ней со стороны граждан, значительная экономия времени всеми участниками процессов, снижение сроков рассмотрения дел и устранение бюрократических трудностей.

Бюджет проекта КИС СОЮ — $40,8 млн. Эти средства были выделены Международным Банком реконструкции и развития в рамках Проекта поддержки судебной реформы страны, бенефициарами которого также являются Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Суд по интеллектуальным правам, другие арбитражные суды. Исполнителем работ по КИС СОЮ стал системный интегратор «Крок», бенефициар проекта — Московский городской суд.