Nissan начал революцию в «умной энергетике»

Началась продажа устройств Nissan xStorage для хранения и возврата в электросеть электроэнергии, созданных на базе использованных аккумуляторов из электромашин Nissan. Европейские потребители смогут сэкономить на электроэнергии и даже заработать на ее перепродаже за счет технологии SmartGrid.

Устройство для хранения электроэнергии

Японская автомобильная корпорация Nissan представила свое решение xStorage, предназначенное для хранения электроэнергии. Партнером корпорации в данном проекте выступила компания Eaton, специализирующаяся на решениях в области управления электроэнергией.

Проект xStorage стал результатом поиска путей использования бывших в употреблении аккумуляторов из электромобилей Nissan Leaf. Когда у аккумулятора заканчивается срок службы, он уже не может обеспечивать заряд, необходимый для дальнейшего функционирования электромобиля. В то же время его емкость оказывается использованной лишь на четверть.

Использованные аккумуляторы стали основой для устройств линейки xStorage Home. Данное устройство держит электрозаряд и может подзаряжаться от электросети. Также устройства содержат инвенторы, которые позволяют подзаряжаться от солнечной энергии.

Экономия для потребителя

У xStorage есть несколько сценариев применения. Например, ночью, когда тариф на электроэнегрию низок, устройство может заряжаться. Затем днем, когда тариф на электроэнергию более высокий, потребитель может переключить питание своего дома на xStorage.

Либо ночью можно использовать электроэнергию, накопленную днем с помощью солнечных батарей. При наличии соответствующей опции у электросети потребитель сможет сам стать поставщиком электроэнергии и поставлять ее в сеть.

Кроме того, xStorage может быть резервным источником электроэнергии для мест с перебоями электропитания, а также рассматриваться в качестве экологической альтернативы традиционным источникам энергии.

Устройство Nissan xStorage позволяет возвращать сохраненную электроэнергию в сеть

Владельцам электромашин Nissan Leaf проект xStorage Life позволит заработать на продаже использованных аккумуляторов, а для самой Nissan данный проект позволит решит проблему утилизации аккумуляторов из электромобилей.

Стоимость устройств

Предзаказ на продукты линейки xStorage Home открылся 1 декабря 2016 г. в Норвегии, Великобритании и Германии. Затем предзаказ будет доступен и в остальных странах Европы.

Всего в линейке шесть различных устройств. Цена на устройства начинается с 3,5 тыс. евро - столько стоит установка мощностью 3,5 кВт. Устройство мощностью 6 кВт обойдется в 3,9 тыс. евро.

Возможно также приобрести устройства аналогичной мощности, собранные из новых аккумуляторных батарей. Они будут стоить 5 тыс. и 5,57 тыс. евро соответственно, но при этом они будут иметь большую емкость и расширенную до 10 лет гарантию производителя.

Резервная система питания для стадиона

Одновременно Nissan объявила о подписании совместного с компаниями Eaton и The Mobility House соглашения об обеспечении дополнительным источником электроэнергии голландского футбольного стадиона Amsterdam Arena. Речь идет о также об использовании бывших в употреблении аккумуляторов из электромобилей Nissan Leaf.

На стадионе будет развернута система xStorage Building, эквивалентная 280 аккумуляторным батареям из Nissan Leaf и дополненная двунаправленными инверторами от Eaton. Система будет генерировать 4 МВт энергии и 4 МВт емкости.

Система xStorage Building будет использоваться в качестве резервного источника электропитания при проведении наиболее важных мероприятий и в будущем заменит дизельные генераторы. Кроме того, система сможет питать соседние здания и поможет предохранять энергетическую систему Голландии от сбоев.

«Умное электроснабжение»

«Решение xStorage - это одна из реализаций технологий Smart Grid. Под SmartGrid подразумевают модернизированные сети электроснабжения, которые используют информационные и коммуникационные сети и технологии для сбора информации об энергопроизводстве и энергопотреблении.

Применение Smart Grid позволяет автоматически повышать эффективность, надёжность, экономическую выгоду, а также устойчивость производства и распределения электроэнергии. Развитие технологии умных сетей также означает реорганизацию рынка услуг электроэнергетики хотя сам термин, на первый взгляд, предполагает только развитие технической инфраструктуры.