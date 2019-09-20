«Тионикс» и Huawei создадут локальное решение на ARM-серверах Taishan

«Тионикс» и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области поставки серверов Taishan для создания локального интегрированного решения для государственных и частных (коммерческих) предприятий. Соглашение было подписано в рамках глобального форума Huawei Connect 2019. Свои подписи в документе поставили Антон Петров, генеральный директор «Тионикс», и Чжэн Дяньхай, президент направления интеллектуальных вычислений компании Huawei.

Толчком для развития отношений между компаниями стал проект национальной программы «Цифровая Экономика РФ», направленный на разработку локализованной платформы «единого облака». Для развертывания совместного решения Huawei предоставит аппаратную платформу на базе серверов Taishan, использующих ARM процессора, а «Тионикс» – облачную платформу собственной разработки на базе OpenStack.

Taishan – это новая линейка серверов Huawei, использующих процессоры ARM, в основном предназначенные для размещения в центрах обработки данных. Применение архитектуры ARM, использование оптимизированного набора команд (Advanced RISC) и многоядерная архитектура, одновременно с невысоким энергопотреблением на процессор, позволяют достичь требуемых мощностей путем их простого масштабирования.

Самостоятельно разработанное процессорное ядро, применение новых алгоритмов, добавленный внутрь процессора функционал позволили сделать вычислительную платформу расширяемой, производительной, безопасной и надежной. Основные направления применимости Taishan-серверов: высокоскоростной анализ больших объемов данных (Big Data), программно-определяемые системы хранения данных (SDS), ARM-ориентированные приложения, высокопроизводительные вычисления (HPC) и другие сценарии. Так, например, Taishan могут быстро и эффективно обрабатывать видео потоки/изображения в сфере вещания.

«Тионикс» входит в группу компаний «РТК-ЦОД» и является дочерним подразделением «Ростелекома», специализируется на предоставлении облачных услуг на базе решений OpenStack и собственных разработок по всей территории РФ.