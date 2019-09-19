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Oracle представила автономную операционную систему

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Oracle объявила о доступности автономной операционной системы Oracle Autonomous Linux. Это важная веха в реализации стратегии Oracle по автономным вычислениям. ОС Oracle Autonomous Linux вместе с новым сервисом управления Oracle OS Management Service является первой и единственной автономной операционной средой, которая обеспечивает беспрецедентные экономию средств, безопасность и доступность для клиентов благодаря упрощению и устранению человеческих ошибок.

Своевременное применение патчей и обеспечение безопасности систем – один из самых серьезных вызовов для ИТ сегодня. Эти задачи могут быть очень трудоемки и в крупномасштабных облачных средах с ними чрезвычайно сложно справиться. С Oracle Autonomous Linux клиенты могут положиться на автономные возможности, чтобы обеспечить безопасность и высокую доступность своих систем и предотвратить кибератаки.

«Oracle Autonomous Linux опирается на многолетний и проверенный на практике опыт Oracle по разработке операционных систем Linux с исключительной производительностью, надежностью и безопасностью, предназначенных для поддержки самых требовательных корпоративных приложений, – сказал Вим Кукаертс, старший вице-президент Oracle по разработке операционных систем и технологий виртуализации. – Сегодня мы делаем следующий шаг в реализации нашей автономной стратегии. С Oracle Autonomous Linux мы предоставляем богатый набор возможностей, чтобы помочь нашим клиентам значительно повысить надежность и защитить системы от киберугроз».

Наряду с Oracle Autonomous Linux корпорация Oracle представила Oracle OS Management Service – компонент высокодоступной облачной инфраструктуры Oracle Cloud Infrastructure, который обеспечивает контроль и видимость систем, независимо от того, какая ОС используется Autonomous Linux, Linux или Windows. Вместе с политиками управления ресурсами сервис управления Oracle Cloud Infrastructure также позволяет пользователям, посредстом консоли Oracle Cloud Infrastructure или API, автоматизировать общие задачи управления системами Linux, включая управление патчами и пакетами, создание отчетов о безопасности и соответствии нормативным требованиям, а также управление конфигурациями. Ему можно добавить автономных возможностей с помощью других сервисов Oracle Cloud Infrastructure, таких как самомасштабирование, когда требуется увеличить или уменьшить рабочие нагрузки для удовлетворения "эластичного" спроса.

Благодаря расширенным функциям машинного обучения и автономным возможностям Oracle Autonomous Linux в сочетании с Oracle OS Management Service обеспечивает беспрецедентные экономию затрат, безопасность и высокую доступность, а также освобождает критически важные ИТ-ресурсы для реализации более важных стратегических инициатив.

Устранение ручного управления ОС. Первая в мире автономная операционная система в облаке, которая обеспечивает автоматический патчинг, обновление и настройку без вмешательства человека. Для этого используются предварительно сконфигурированный образ Oracle Linux, автоматические ежедневные пакетные обновления, улучшенная настройка параметров ОС и сбор диагностики.

Автоматическая всесторонняя защита на всех уровнях. Полностью автоматические обновления безопасности – ежедневно для ядра Linux и ключевых библиотек пользовательского пространства. Обновление осуществляется без простоев, а также обеспечивает защиту от внешних атак и злонамеренных действий внутренних пользователей. Если кто-либо попытается использовать уязвимость, устраненную Oracle, функция обнаружения известного эксплойта Known Exploit Detection инициирует автоматическое оповещение.

Постоянная доступность. Автоматическое исправление и обновление ОС во время работы устраняет ненужные простои пользователей и системы.

Oracle Autonomous Linux и Oracle OS Management Services включены в услуги технической поддержки Oracle Premier Support без дополнительной оплаты вместе с вычислительными сервисами Oracle Cloud Infrastructure. Наряду с другими ценовыми преимуществами Oracle Cloud Infrastructure большинство клиентов с рабочими нагрузками Linux могут рассчитывать на 30-50% экономии TCO в течение пяти лет как по сравнению с локальными системами, так и с предложениями других поставщиков облачных решений.

«Добавление автономных возможностей на уровне операционной системы и дальнейшие планы расширения за рамки инфраструктурного программного обеспечения вызваны необходимостью снижения OpEx – это проблема, с которой сегодня сталкиваются практически все клиенты, – отметил Аль Гиллен, вице-президент группы по разработке программного обеспечения и ПО с открытым исходным кодам, IDC. – Эти возможности по сути превращают Oracle Linux в сервис, освобождая ИТ-ресурсы заказчиков и позволяя сосредоточиться на приложениях и пользовательском опыте, где они могут добиться подлинной дифференциации от конкурентов».

У Oracle Linux продолжительная история лидерства, начинающаяся в1998 году, когда Oracle представила первую коммерческую реляционную базу данных для Linux. С Oracle Autonomous Linux компания делает еще один важный шаг в инновациях Linux. ОС Oracle Autonomous Linux основана на проверенной операционной среде Oracle Linux, которая обеспечивает высочайшую производительность, надежность и безопасность при поддержке самых требовательных корпоративных приложений. ОС Oracle Linux, на которой работают Oracle Cloud и программно-аппаратные комплексы Oracle Engineered Systems, широко используется десятками тысяч клиентов во всем мире, и тысячи независимых поставщиков ПО сертифицируют свое программное обеспечение для работы в среде Oracle Linux.

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