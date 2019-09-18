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Скоростной мобильный интернет МТС появился на территории уральских моногородов Верхняя Салда и Качканар

Телеком Инфраструктура Мобильная связь

Российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС обеспечил устойчивым сигналом LTE Верхнюю Салду и Качканар. Это позволит ускорить процесс цифровизации экономики предприятий, работающих в этих городах, даст доступ ко всем цифровым решениям и сервисам МТС, включая телемедицинские и образовательные платформы, облачные сервисы, интернет вещей, кибербезопасность и пр.

«Промышленные предприятия Свердловской области в большинстве своем экспортно ориентированы, и потому заинтересованы в снижении издержек и повышении качества своей продукции на мировом рынке. Без внедрения современных систем управления и контроля, эту задачу не выполнить. МТС готова создавать и уже создает инфраструктуру, необходимую для технического перевооружения производства любого уровня. Верхняя Салда и Качканар являются моногородами, качество жизни населения которых во многом зависит от деятельности градообразующих предприятий. Поэтому одновременно со строительством базовых станций на промышленных территориях, МТС развивает мобильную сеть и в жилом секторе», – сказал директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров.

Работающее в Верней Салде головное предприятие Корпорации ВСМПО-АВИСМА – крупнейший в мире производитель листового титана и титановых изделий для аэрокосмической и моторостроительной отраслей. Строительство новых базовых станций на территории ВСМПО обеспечило покрытие промплощадки предприятия сигналом LTE, позволяющим в полной мере пользоваться всеми цифровыми сервисами на базе высокоскоростного мобильного интернета.

Строительство сети базовых станций вблизи Качканара и поселка Валериановск было связано с решением определенных технических задач, вызванных горным рельефом. Эти задачи были решены инженерами филиала МТС в Свердловской области.

Также будут введены в эксплуатацию до конца 2019 г. базовые станции стандарта LTE на ул. Спортивной и в коллективном саду №9 в Верхней Салде и в поселке Валериановск, где живут семьи сотрудников ВСМПО и Качканарского ГОКа. Это позволит металлургам и горнякам пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом в любой бытовой ситуации.

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