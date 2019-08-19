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Аналитическая платформа Visiology совместима с РЕД ОС

ПО Софт

Российские разработчики «РЕД СОФТ» и Visiology протестировали на совместимость свои продукты. Результаты испытаний подтвердили корректность работы аналитической платформы Visiology на операционной системе РЕД ОС (производства РЕД СОФТ). По итогам был заключен двусторонний сертификат.

Аналитическая платформа Visiology – российское ПО для построения информационно-аналитических систем, позволяющее быстро и эффективно решать задачи сбора больших объемов разнородных данных, обработки их с применением математических методов анализа и визуализации на любых дисплеях, включая мобильные устройства и экраны сверхвысокого разрешения.

РЕД ОС – российская операционная система общего назначения семейства Linux для серверов и рабочих станций. Продукт обладает сертификатом ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах и информационных системах персональных данных до 1 класса включительно. РЕД ОС зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751).

«В рамках политики импортозамещения отечественное программное обеспечение становится все более актуальным. Спрос на комплексные импортонезависимые решения стабильно растет. Следуя тренду, РЕД СОФТ активно развивает партнёрские отношения с другими российскими разработчиками с целью предложить рынку такие решения», – сказал заместитель генерального директора РЕД СОФТ Рустам Рустамов.



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