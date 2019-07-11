4G-интернет МТС появился в 112 поселках и деревнях Алтайского края

МТС, российский телекоммуникационный оператор, подвел итоги развития сети в районах Алтайского края в первом полугодии 2019 г. Высокоскоростной мобильный интернет 4G «пришел» в 112 населенных пунктов с общим населением более 380 тыс. человек.

Скоростная связь LTE впервые появилась в 33 малых населенных пунктах региона, в том числе в малонаселенных пунктах, где живет не более 1 тыс. человек. Так, голосовой связью и мобильным интернетом обеспечены жители сел и поселков Дружба, Еланда, Победа, Сентелек, Шишкино, Язово, Шульгин Лог, 12 лет Октября, Красноярское, Хлебороб, Журавлиха, Полуямки, Черная Курья, Краснознаменка, Новофирсово, Покровка, Новозыково, Селиверстово, Первомайское, Усятское, Боровское и Урюпино.

Наибольшее количество базовых станций 4G было запущено в Первомайском (12 населенных пунктов) и Тальменском (11 населенных пунктов) районах. В Благовещенском районе доступ к интернету появился в поселках Благовещенка, Степное Озеро и селе Леньки, в Калманском – в селах Бураново, Новороманово и Шадрино, а в Волчихинском – в селах Волчиха, Вострово, Малышев Лог и Селиверстово.

Связью четвертого поколения теперь могут пользоваться жители сел Поспелиха, Завьялово, Лесное, Малоугренево, Ключи, Налобиха, Первомайское, Новошипуново, Новичиха, Подсосново, Редкая Дубрава, Солонешенское, Староалейское, Боровлянка, Голуха, Новокопылово, Усть-Чарышская Пристань, Чарышское, Шелаболиха, поселков Победим, им. Мамонтова, Малиновский и других.

Возможности LTE позволяют смотреть видео, общаться в социальных сетях, пользоваться другими популярными онлайн-сервисами, такими как госуслуги, интернет-шоппинг, мобильный банк, покупка билетов на поезд и многое другое наравне с жителями крупных городов. Кроме того, с июня 2019 г. абонентам МТС в Алтайском крае доступна технология звонков через сети четвертого поколения — VoLTE. При этом не нужно дополнительно платить за звонки в другие регионы, а чистота голоса собеседника при данном соединении такая же, как если бы собеседник находился в соседней комнате. Чтобы воспользоваться технологией, необходимо подключить бесплатную услугу «интернет-звонки», а также проверить настройки смартфона.

«В сельской местности проживает порядка 45% жителей нашего края, далеко не все из которых сейчас имеют возможность пользоваться скоростным мобильным интернетом. Мы видим очень высокую востребованность мобильного интернета в небольших населенных пунктах. Так, например, только за последних три месяца жители Выползова, Крестьянки и Плешково, в которых проживает около трех тысяч человек, сгенерили более 30% мобильного интернет-трафика в регионе. Уверен, что жителям малых и удаленных населенных пунктов должны быть доступны все сервисы, которыми пользуются горожане. Это напрямую влияет на качество жизни населения и является основой для развития комфортной инфраструктуры в крае», – отметил директор МТС в Алтайском крае Дмитрий Левин.