Ростех запустил опытную эксплуатацию «Криптобиокабины» для оформления загранпаспортов

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех впервые представил на выставке «Иннопром-2019» серийный образец программно-аппаратного комплекса «Криптобиокабина» для оформления и выдачи заграничных паспортов. Комплекс полностью автоматизирует процесс получения биометрических данных заявителя, а также оформление и выдачу документов.

Комплекс собран в едином защищенном антивандальном корпусе с предустановленным программным обеспечением, включая средства защиты информации.

Функционал «Криптобиокабины» позволяет регистрировать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах – видимом и ультрафиолетовом.

При выдаче паспорта комплекс осуществляет двухфакторную биометрическую верификацию и по результатам производит активацию заграничного паспорта нового поколения.

«Биометрические технологии – ключевой элемент современных систем идентификации, используемых в бизнесе, банковской сфере и при оказании госуслуг. Ростех готов предложить многофункциональным центрам решение, основанное на отечественных разработках нового поколения. КБК упростит процесс обработки и выдачи документов, обеспечит надежную защиту персональных данных пользователей. Сведения, предоставляемые гражданами при оформлении загранпаспортов с помощью КБК, будут храниться и передаваться в зашифрованном виде. Уже в июле 2019 новыми КБК будут оснащены первые 14 многофункциональных центров в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре. Проведение опытной эксплуатации позволит нам объективно определить возможности кабины при работе в системе выдачи паспортов», – сказал исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

Прототип «Криптобиокабины» был впервые представлен в июле 2018 года. С тех пор была проведена большая работа по замене импортных компонентов на отечественные. Например, сканер отпечатков пальцев, фотокамера, система бестеневого освещения, а также устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машинно-читаемой зоны) и считыватель микросхем паспортов нового поколения, были заменены на новейшие образцы отечественного производства, что позволило существенно сократить время оформления документов. Кроме того, серийная версия КБК отличается усовершенствованным дизайном и эргономикой. В частности, кабина оборудована комфортным сиденьем, более удобным стало расположение сканера документов и сенсорных экранов.

«В июне 2019 года в Якутске состоялся пятый, юбилейный Всероссийский форум центров оказания государственных и муниципальных услуг, где данная разработка Концерна «Автоматика» получила высокую оценку. Концерн уделяет особое внимание развитию продуктов в области биометрических технологий. Решения, реализованные в КБК, могут быть адаптированы под любые потребности заказчика для целого ряда автоматизированных систем, как в государственном, так и в корпоративном секторе», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.