«АМТ-Груп» назначила председателя совета директоров компании

«АМТ-Груп» объявляет о назначении Виктора Васильевича Овсянникова на должность председателя совета директоров компании. В сферу его ответственности войдут руководство советом директоров, контроль и оценка деятельности менеджмента, а также стратегическое планирование развития компании, включая стратегические партнерства. Основная задача – усиление позиции компании как одного из ведущих игроков на рынке становления «Цифровой России».

Виктор получил высшее техническое и финансово-экономическое образование в России, Великобритании и Франции (Московский Государственный институт электронной техники, Бристольский университет (Великобритания), Ecole Nationale de Ponts et Chaussees (Париж, Франция). Обладает глубокими знаниями и практическим международным индустриальным и управленческим опытом. Занимал руководящие должности в международных банках (Standard Bank, UK, Bank of America Merrill Lynch), фондах прямых инвестиций (Pacific Venture Fund, LLC), «большой четверке» международных бухгалтерских компаний (PWC, Arthur Andersen, Ernst & Young Global, UK, KPMG).

Сотрудничал с такими компаниями, как Роснефть, РЖД, Газпром, «Транснефть», «Лукойл», Nestle, «Казмунайгаз», Continental, Seldon (AI) и многими другими российскими и международными корпорациями.

«Сегодня перед "АМТ-Груп" стоят задачи повышения эффективности работы, - сказал Андрэ Маньковский, президент «АМТ-Груп». – Я уверен, что экспертные знания, богатый опыт и компетенции Виктора станут основой для дальнейших успешных шагов в развитии компании, будут способствовать укреплению позиций компании на рынке и позволят добиваться поставленных целей с наилучшими результатами как для нашего бизнеса, так и для бизнеса наших заказчиков».