Konica Minolta выпустила линейку МФУ нового поколения bizhub i-Series

Konica Minolta представила на российском рынке линейку многофункциональных устройств bizhub i-Series. Новый модельный ряд приходит на смену линейке bizhub предыдущего поколения.

Устройства i-Series – это интеллектуальные технологичные центры офисной работы, созданные для повышения конкурентоспособности бизнеса. Они разработаны Konica Minolta в результате переосмысления взаимодействия с многофункциональными устройствами как централизованные платформы для единой рабочей среды современных офисов.

Устройства отличаются дизайном, ключевые элементы которого – пользовательский интерфейс с управлением в стиле смартфона, плавающая сенсорная панель с диагональю 10 дюймов и изменяемым наклоном, закругленные углы и светодиодные индикаторы состояния. Интерактивный интерфейс обеспечивает удобство использования и минимизирует время ожидания, а реакция на действия пользователя подтверждается вибрацией.

В МФУ реализованы широкие возможности индивидуальной настройки. Управление всеми моделями – как формата А3, так и формата А4 – идентично, поэтому пользователи могут продуктивно работать с любым устройством i-Series.

Устройства линейки i-Series отличают надежный механизм печати, четырехъядерный процессор, стандартные 8 ГБ памяти и SSD-диск емкостью 256 ГБ. Благодаря этому модели быстро реагируют на действия пользователя и обладают высокой производительностью.

Приложения из магазина Marketplace компании Konica Minolta расширяют возможности i-Series. Интеграция бизнес-процессов и связь с наиболее современными решениями, например, IoT-платформой Workplace Hub, помогает устройствам адаптироваться к изменениям потребностей компании и стиля ее работы.

Чтобы минимизировать простои, интеллектуальные технологии i-Series собирают данные для самодиагностики и рассчитывают оптимальное время замены запасных частей и пополнения расходных материалов. Пользователям доступен сервис Konica Minolta Remote Service Platform, обеспечивающий удаленное резервное копирование и обслуживание. Он позволяет устранять неполадки и регулярно получать поддержку.

Пользователям доступны новейшие версии прошивки и технологии безопасности: обновления загружаются по мере появления или установленному графику. Благодаря сервисам bizhub Secure, устройства линейки i-Series создают безопасную экосистему для работы: информация защищена и одновременно с этим доступна авторизованным пользователям.

Для защиты корпоративных данных может быть установлен антивирус Bitdefender. Он автоматически сканирует все передаваемые и получаемые данные в режиме реального времени, тем самым защищая их от внешних угроз.

По заявлению производителя, все модели i-Series соответствуют требованиям Генерального регламента о защите персональных данных (GDPR), а также спецификации HCD-PP (безопасность данных при эксплуатации офисного оборудования и МФУ). Устройства также прошли сертификацию по стандарту ISO 15408 (защита персональных и конфиденциальных данных).

Как и все устройства серии bizhub, модели i-Series отличаются низким уровнем энергопотребления – каждой присвоен золотой сертификат EPEAT и сертификат соответствия стандартам Blue Angel.

Новый модуль термозакрепления и тонер с низкой температурой закрепления помогают сократить потребление энергии в режимах работы и ожидания. Воздействие на окружающую среду снижает и новый упаковочный материал: традиционная упаковка была заменена на более легкие наполненные воздухом подушки, которые обеспечивают более безопасную транспортировку.

Одним из ключевых изменений стало снижение шума благодаря продвинутым механизмам охлаждения и автоподатчика.

«Запуск новой линейки МФУ означает достижение еще одной цели в рамках долгосрочной стратегии развития направления офисной печати. При разработке устройств мы стремились к тому, чтобы они вобрали в себя все положительные характеристики предшественников. На этой стадии было важно понять, благодаря чему прошлые линейки смогли добиться такого успеха, – отметил Олаф Лоренц, генеральный директор подразделения международного маркетинга Konica Minolta Business Solutions Europe. – Отзывы клиентов и оценки аналитиков показывают, что причина успеха МФУ Konica Minolta – не только внедрение инноваций, но и стремление учитывать потребности клиентов в организации повседневной работы».

Сейчас доступны следующие модели i-Series: цветные МФУ формата A3 – bizhub C250i, C300i, C360i и цветные МФУ формата A4 – C3300i, C3350i, C4000i и C4050i. Дополнительные модели и функции устройств линейки i-Series выйдут на рынок в ближайшие месяцы.