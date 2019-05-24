Виртуальный оператор поможет москвичам вернуть эвакуированный автомобиль

На горячей линии «Московский транспорт» появился виртуальный оператор. Он отвечает на вопросы по эвакуации автомобилей: запрашивает государственный номер авто, рассказывает, где находится машина, что необходимо сделать, чтобы ее вернуть, и какие документы следует взять с собой. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. По статистике ведомства, робот помогает москвичам в два раза быстрее, чем оператор.

«Уже месяц виртуальный оператор работает на горячей линии “Московский транспорт” в пилотном режиме. Робот помогает москвичам быстрее получать информацию об автомобиле. А также учится отвечать на сложные вопросы и понимать слова, например, что “авто” и “тачка” – это одно и то же. С виртуальным оператором уже поговорили более тысячи человек – это около 10% от общего числа звонков по теме эвакуации автомобиля, которые поступили за этот месяц», – сказал Андрей Савицкий, руководитель направления «Общегородской контакт-центр» ДИТ.

Со временем робот будет обрабатывать до 100% звонков про эвакуацию автомобиля, утверждают в ДИТ. Но сложные вопросы горожане по-прежнему смогут обсудить с человеком.

Узнать, как вернуть эвакуированное авто, можно по телефону контакт-центра «Московский транспорт». Кроме того, получать оперативную информацию об автомобиле удобно в приложении «Госуслуги Москвы» и на портале mos.ru — достаточно настроить подписку на уведомления. Тогда, если машину эвакуируют, система сразу же пришлет push-сообщение или письмо на электронную почту.

Виртуальный оператор работает на горячих линиях правительства Москвы с 2014 г. Он принимает показания счетчиков воды, а также помогает по многим другим вопросам, на которые можно ответить односложно: например, сообщает, готов ли загранпаспорт, подсказывает, где находится и в какое время работает ближайший многофункциональный центр «Мои документы». В 2018 г. робот принял 4,5 млн обращений – это в четыре раза больше по сравнению с 2017 г.

Контакт-центр «Московский транспорт» позволяет получать информацию о маршрутах городского транспорта, порядке оплаты проезда, тарифах. Здесь принимают звонки по вопросам транспортной инфраструктуры, московского парковочного пространства, штрафов и эвакуации автомашин. По телефонам можно не только уточнить сведения и получить консультацию, но еще и подать обращение — предложение или жалобу. Сразу после оформления обращение попадает на рассмотрение в соответствующее подразделение.