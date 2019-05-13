IBS и «Ред Софт» представили полностью совместимый стек российских технологий на базе «Ред ОС» и «Скала-Р»

Компании Ред Софт» и IBS завершили тестирование совместимости продуктов: операционной системы «Ред ОС» и гиперконвергентной инфраструктуры «Скала-Р». Стек российских технологий позволит клиентам быстро развернуть платформу для корпоративных приложений с полной защитой от санкционных рисков, без необходимости самостоятельного тестирования компонентов на совместимость.

Гиперконвергентная инфраструктура Скала-Р – это готовое решение для центра обработки данных, которое объединяет вычислительные ресурсы, хранилище, высокоскоростную сеть передачи данных, ПО виртуализации, управления, мониторинга и информационной безопасности в одном комплексе. Это отказоустойчивое горизонтально-масштабируемое решение, которое может заменить всю унаследованную ИТ-инфраструктуру организации и выступить основой для VDI, отдельной информационной системы или DevOps.

«Ред ОС» – это многопользовательская, многозадачная операционная система общего назначения для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения.

«Выбор качественных российских технологий – важная задача для ряда компаний в связи с темой импортозамещения. Тестируя российские системы и приложения на совместимость с гиперконвергентной инфраструктурой «Скала-Р», мы развиваем экосистему, в которой госструктуры и коммерческие компании могут быстро выбирать полнофункциональные, надежные и полностью устойчивые к санкциям решения в зависимости от своих потребностей. В частности, связка продуктов «Ред ОС» и «Скала-Р» – это платформа для широкого круга задач enterprise-уровня, и её бесперебойная работа подтверждена официальным заключением об успешном тестировании», – отметил директор продукта «Скала-Р» Святослав Сорокин.