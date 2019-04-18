Abbyy разработала приложение для оцифровки документов для PwC

Abbyy разработала для сети фирм PwC мобильное приложение для быстрой оцифровки любых документов. Впервые решение было внедрено и успешно опробовано фирмой PwC в России, после чего данный проект был распространен и на фирмы сети в Центральной и Восточной Европе. Решением пользуются сотрудники практик аудита или бизнес-консультирования PwC для обработки клиентской документации, например, приказов или договоров.

Мобильный сканер на базе технологий Abbyy работает на всех корпоративных смартфонах PwC. С помощью приложения сотрудник может за несколько секунд сфотографировать любой документ и преобразовать его в PDF с возможностью поиска. Оцифрованные документы поступают в корпоративные хранилища на базе Microsoft Onedrive и Google Drive для дополнительной проверки и анализа данных.

В приложение PwC для iOS и Android встроены интеллектуальные технологии Abbyy. Они автоматически улучшают качество изображений: определяют границы документа на фотографии, обрезают фон и выравнивают документ. После предварительной обработки документы поступают в Abbyy FineReader Server – серверное решение для полнотекстового распознавания документов и их преобразования в PDF. Abbyy FineReader Server конвертирует сканы в PDF с текстовым слоем.

Решение интегрировано с платформой для управления мобильными устройствами Mobileiron, что обеспечивает безопасную передачу и доступ к информации с мобильных устройств.

«Мобильное приложение PwC значительно облегчило работу наших сотрудников в офисах заказчиков: теперь они могут оцифровать любой документ за пару секунд, а при необходимости – легко найти нужные данные в корпоративном хранилище. При этом конфиденциальная информация клиентов и партнеров надежно защищена с помощью современных технологий. В будущем документы в приложении можно будет сохранить и в формате .doc», – сказал Алексей Окишев, партнер, руководитель направления по развитию технологий, PwC в России.