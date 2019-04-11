«Беру» расширит ассортимент с помощью формата «Витрина + доставка»

«Яндекс» объявил о том, что маркетплейс «Беру» начал тестировать новую модель партнерства с магазинами — «Витрина + доставка».

Проект по работе со складом поставщика поможет маркетплейсу расширить ассортимент и оптимизировать затраты на обработку и хранение товаров. Это позволит обеспечить выгодные цены и наличие товаров, включая дорогую технику и крупногабаритные товары весом от 30 килограммов.

Такой формат взаимодействия даёт партнёрам возможность не выделять товарный запас из оборота специально под маркетплейс и хранить на собственном складе. Это позволит продавать продукцию на быстрорастущей площадке и не думать о доставке товаров и общении с пользователями — эту функцию возьмёт на себя маркетплейс.

Сейчас пользователи могут заказать холодильники, электроплиты, посудомоечные машины и другую бытовую технику. Кроме того, покупатели могут позвонить горячую линию и проконсультироваться по вопросам ассортимента. Пока модель взаимодействия охватывает только Москву и Подмосковье, в перспективе — ещё 11 городов Центральной России.

«В рамках пилотного запуска новой модели мы уже подключили несколько партнеров, например, интернет-магазин Холодильник.ру. По такому же принципу вскоре будет продаваться продукция для автолюбителей, некоторые категории детских товаров и товаров для животных. Первый этап запуска позволит нам расширить ассортимент на 18 тысяч товарных предложений», — отметил директор по развитию бизнеса «Яндекс.Маркета» Евгений Щепелин.

«Беру» — совместный маркетплейс Сбербанка и «Яндекса». На «Беру» можно купить электронику и бытовую технику, продукты питания, косметику, зоотовары, товары для детей, для дома и дачи.