ИИ в Oracle CX Cloud помогает продавцам освоить новую науку продаж

Oracle представила инновационные разработки в области искусственного интеллекта и анализа данных, чтобы помочь организациям освоить новую науку продаж. Новинки в Oracle Customer Experience (CX) Cloud обеспечивают менеджеров по продажам обогащенными данными, инструментами и рекомендациями, как поднять продажи, повысить удовлетворенность клиентов и ценность предложений для клиента с учетом возросшей грамотности покупателей, их цифровой ДНК и иммунитета к стандартным маркетинговым слоганам.

«Набирающий обороты переход к цифровым продажам и электронной B2B-торговле вызвал появление целой новой науки продаж, которая требует от продавцов не просто оперирования данными, а использования релевантной бизнес-аналитики для выстраивания доверительного и стратегического партнерства с покупателями, как они того ожидают, — сказал Стив Форетти, вице-президент Oracle по приложениям CX Sales and Service. — Благодаря последним обновлениям с интегрированным ИИ, Oracle CX Cloud помогает команде продаж сделать каждое взаимодействие с клиентом значимым за счет использования регламентированного, основанного на данных подхода ко всему циклу продаж».

Oracle CX Cloud представляет собой надежную бизнес-платформу, соединяющую данные, опыт и результаты. С помощью Oracle CX Cloud продавцы могут использовать все преимущества полностью интегрированного комплекса возможностей для продаж, обслуживания, маркетинга и электроннной торговли, которые выходят за рамки простой автоматизации цикла продаж, повышают вовлеченность в процесс продаж, укрепляют взаимоотношения с клиентами и приносят больше сделок.

В число инноваций вошли новые интеграции с Oracle DataFox: динамичные контекстуальные данные и оповещения о компании, предоставляемые Oracle DataFox, способствуют расширению совокупного целевого рынка за счет выявления потенциальных клиентов, не зарегистрированных в системе, на основе критериев профиля идеального клиента (Ideal Customer Profile (ICP). Это повышает продуктивность продавцов и улучшает бизнес-показатели.

Новые инструменты планирования продаж на основе ИИ: помогают руководителям отделов продаж оптимизировать планирование и прогнозирование продаж, анализируя фактические данные по продажам для моделирования и прогнозирования будущих трендов. Планирование продаж улучшает существующие функции управления эффективностью продаж.

Новый интерфейс с фокусом на задачи и адаптивный поиск: помогает командам продаж сузить критерии поиска, устраняя необходимость задавать точные поисковые термины. Например, менеджеры по продажам могут легко найти потенциального клиента на основе его электронной почты или выявить ключевых клиентов, с которыми они не работали в последнее время.

Интеллектуальные ассистенты по продажам: освобождают менеджеров по продажам от рутинной работы, автоматизируя задачи управления клиентами и изменяя опыт работы в CRM, чтобы повысить производительность. Sales Assistant стал «умнее» с добавлением SMS и голосовых навыков для управления встречами, потенциальными сделками и ценовыми предложениями.

Корпорация Oracle заняла лидирующую позицию в недавнем аналитическом отчете The Forrester Wave: Sales Performance Management Solutions, Q1 2019. В отчете Forrester отмечается: «Oracle опережает всех благодаря машинному обучению (МО)» и «самым серьезным преимуществом является способность платформы превращать огромные наборы данных в грамотные рекомендации с помощью МО».

Облачные решения Oracle CX Cloud также были причислены к лидерам в следующих аналитических отчетах: The Forrester Wave: CRM Suites, Q4 2018 и The Forrester Wave: B2B Marketing Automation Platforms, Q4 2018, также Oracle была названа среди лидеров в отчетах компании Gartner: Gartner’s July 2018 Sales Force Automation Magic Quadrant, Gartner’s May 2018 CRM Customer Engagement Center Magic Quadrant, и Gartner’s June 2018 Digital Commerce Magic Quadrant.