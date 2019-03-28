Представлено решение Korus CRM | Messengers для Microsoft Dynamics 365

ГК «Корус Консалтинг» совместно с агрегатором мессенджеров для бизнеса Chat2Desk разработали решение Korus CRM | Messengers для платформы Microsoft Dynamics 365. Новый сервис позволит общаться с клиентами через все популярные мессенджеры и социальные сети прямо в CRM-системе.

Одной из ключевых тенденций последних лет является стремительный рост популярности различных мессенджеров: аудитория сервисов растёт от года к году, а сами приложения стали поддерживать всё большее количество функций. Это открывает для бизнеса новые возможности по улучшению взаимоотношений с клиентами: пользователи хотят взаимодействовать с брендами, получая необходимую информацию в удобном для них канале. Способность бизнеса адаптироваться к новым тенденциям в коммуникациях определяет его конкурентоспособность.

«Корус Консалтинг» совместно с сервисом Chat2Desk готовы предложить бизнесу решение для коммуникаций с клиентами через мессенджеры и социальные сети в интерфейсе CRM-системы, которое дополняет линейку инструментов Microsoft Dynamics 365. Благодаря интеграции с омниканальной платформой Chat2Desk новый сервис Korus CRM | Messengers обеспечивает широкий набор возможностей для общения с пользователями по наиболее популярным каналам связи: приём и отправка сообщений через Telegram, аккаунт в Viber и WhatsApp, а также с помощью популярных социальных сетей, такие как «ВКонтакте» и Facebook.

Возможность обмена текстовыми сообщениями, документами, фотографиями и видеофайлами позволяет бизнесу использовать множество сценариев работы с решением: приём заказов, бронирование, консультация по выбору товара, сбор отзывов, информирование и техническая поддержка. Все взаимодействия, осуществляемые в любом из каналов коммуникации, автоматически сохраняются в карточке клиента в CRM-системе, что позволяет менеджеру получить полную и оперативную информацию о сделках, платежах, доставке и пр. Помимо этого, решение позволяет отправлять клиентам автоматические уведомления о статусах заказа, обращения или отправления, в зависимости от задач бизнеса.

«На данный момент мессенджеры - лучший инструмент для оперативных коммуникаций и связи с клиентами. Общение с помощью мессенджеров и социальных сетей удобно для бизнеса и клиентов, а сами каналы значительно дешевле в поддержке, чем традиционные способы связи. Мы надеемся, что решение ”Корус Консалтинг”, нашего партнёра с широким опытом автоматизации бизнес-процессов в самых различных отраслях, поможет компаниям выстроить эффективные коммуникации с клиентами», – сказал Сергей Стащак, генеральный директор компании Chat2Desk.

«Новый сервис – еще один шаг к созданию омниканальной системы взаимоотношений с клиентом и обеспечению эффективной коммуникации по всем популярным каналам связи. Korus CRM | Messengers открывает крупному и среднему бизнесу новые возможности для реализации своих целей: от увеличения продаж и улучшения сервиса до управление лояльностью и предоставления технического сопровождения клиента», – сказала Мария Бар-Бирюкова, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».