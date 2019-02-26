GSMA начала сотрудничество с Ассоциацией участников рынка больших данных

Ассоциация участников рынка больших данных подписала меморандум о взаимопонимании с Всемирной Ассоциацией GSM (GSMA) в рамках Mobile World Congress. Сотрудничество направлено на развитие цифровой экономики.

Партнеры договорились сотрудничать в направлении создания благоприятных условий для роста экономики больших данных. Сотрудничество будет включать обмен знаниями и продвижение общих подходов в области разработки приложений больших данных и защиты данных компаний, участвующих в проектах с использованием больших данных как на местном, так и на международном уровнях.

Стороны также договорились совместно работать над исследованиями в области развития технологий больших данных и внедрением стандартов, позволяющих развивать экономику больших данных в глобальном масштабе.

Ассоциация участников рынка больших данных была создана в России осенью 2018 года. Сегодня членами Ассоциации являются «Яндекс», Mail.Ru Group, «Сбербанк», Газпромбанк, Тинькофф Банк, «МегаФон», oneFactor. Основная цель ассоциации – создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России.

«Сотрудничество с GSMA дает нам уникальный доступ к лучшим практикам крупнейших мировых операторов в сфере больших данных. Мы надеемся, что совместная работа членов Ассоциации больших данных с GSMA поможет нам выработать эффективные предложения по технологическому и бизнес-развитию этой сферы в нашей стране. Самые успешные кейсы мы сможем развернуть в России при помощи сбалансированной государственной политики в области регулирования оборота данных, - сказала Анна Серебряникова, президент Ассоциации участников рынка больших данных. - Подобное партнерство с GSMA уже способствовало прогрессу бизнеса сотовых операторов в России в применении технологии Mobile Connect, разработанной GSMA. Данная технология позволяет абонентам получать доступ к разнообразным онлайн-сервисам, используя номер мобильного телефона как универсальный ID. Наша цель - достичь аналогичного результата в сотрудничестве с GSMA в области больших данных».

«GSMA стремится к развитию совместной и гармонизированной экосистемы больших данных, которая в полной мере раскрывает ценность больших данных для нашего общества, - сказала Афке Шаарт, вице-президент и глава GSMA в Европе. – Сотрудничая с Ассоциацией больших данных, мы ставим в приоритет создание основ для роста экономики больших данных при обеспечении оптимального клиентского опыта, безопасности и защиты конфиденциальности для потребителей и бизнеса».