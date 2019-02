Продажи российской системы Devicelock DLP на арабском рынке выросли на 25%

Devicelock сообщила о росте продаж российской системы предотвращения утечек данных (Data Leak Prevention) Devicelock DLP в Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Бахрейне и других странах аравийского полуострова в 2018 г. на 25% относительно 2017 г. Новые внедрения осуществлялись в государственных институтах, банках и крупных компаниях, а лидером по общему количеству внедрений стал Султанат Оман.

Среди выбравших продукты Devicelock: крупнейший девелопер Дубая - Emaar, а также Королевский офис, Министерство Обороны, Секретная служба и Полиция Султаната Оман (Sultanate of Oman Royal Office, Sultanate of Oman Ministry of Defence, Sultanate of Oman Internal Security Service), Международный банк Кувейта (Kuwait International Bank), Главное управление военных работ Министерства обороны Саудовской Аравии (General Directorate of Military Works) и другие.

По словам основателя и технического директора Devicelock Ашота Оганесяна, интерес к DLP-системам в арабских странах стабильно растет вместе с цифровизацией бизнеса и государственного управления.

«С переводом данных в цифровую форму возникают риски утечек, которые хорошо осознаются руководителями компаний и государственных структур. При этом в силу специфики управления в арабских государствах, наказание за утечку может быть очень и очень жестким, поэтому на системах защиты не экономят», – отметил Оганесян.

«Выбор Devicelock DLP, в свою очередь, был обусловлен нашим более, чем десятилетним опытом работы на этом рынке, широкой функциональностью системы, возможностью полноценной работы с арабским языком, в том числе, при распознавании изображений, а также наличием локальной поддержки, осуществляемой местным сертифицированным партнером Devicelock», – сказал Ашот Оганесян.

По данным исследования Devicelock, в 2018 г. более 50% утечек корпоративных данных в России и мире происходило по вине инсайдеров, а не хакеров. Наименее защищенной оказалась сфера обслуживания, где потери данных носят повсеместный характер, так как большинство компаний, работающих в этом сегменте, относятся к малому бизнесу и не имеют ни бюджета, ни компетенций для их защиты.