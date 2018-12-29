В России начались продажи игрового смартфона Meizu X8. Цена

Meizu объявила о старте продаж игрового смартфона Meizu X8 на новейшем чипсете Qualcomm Snapdragon 710 по доступной цене в России.

Смартфон получил безрамочный IPS дисплей с диагональю 6,2 дюйма с разрешением 2220 x 1080 точек с минимальной «челкой», которую не будет заметно в полноэкранных приложениях и играх. Это единственный смартфон Meizu с «челкой» – создан как альтернатива для тех, кому этот элемент дизайна все же нравится.

Как и Meizu 16, новый Meizu X8 построен на базе высокопроизводительного чипа Qualcomm Snapdragon 710, дополненный графическим чипом Adreno 616, а также 4 ГБ или 6 ГБ быстрой оперативной памяти LPDDR4X и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Этого набора хватит для запуска в максимальном режиме даже самых требовательных игр и приложений без потери качества, подергиваний и лагов.

Основная двойная камера Meizu X8 оснащена модулями на 12 и 5 мегапикселей, а фронтальная камера на 20 Мп порадует любителей делать селфи. Сканер отпечатков mTouch, разместившийся на спинке смартфона под камерой, мгновенно распознает до 5 отпечатков с высокой скоростью и точностью. При желании пользователя, возможна и разблокировка по лицу.

В смартфоне с помощью этой функции можно заблокировать не только включение смартфона, но и запуск любых приложений, в том числе установленных пользователем лично. Смартфон работает во всех в России популярных частотах, поддерживает двухдиапазонный Wifi 802.11 a/b/g/n 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.0 LE, GPS, ГЛОНАСС. Встроенная батарея на 3210 мАч поддерживает быструю зарядку.

На старте продаж в России Meizu X8 доступен только в классическом черном цвете корпуса в версии 64 ГБ, в начале 2019 года на рынок поступят и другие расцветки.

Официальная цена Meizu X8 64 ГБ в России: 21 990 руб.

При покупке смартфона с официального сайта https://mymeizu.ru/product/x8 или в фирменных салонах Meizu в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске до 10 января действует специальная акционная цена: 19 990 рублей. При оформлении заказа с сайта с онлайн-оплатой покупатель получает дополнительную скидку 3% и бесплатную доставку по всей России.