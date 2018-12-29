 

Softline оснастила детский технопарк «Кванториум» в Калуге высокотехнологичным оборудованием

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Softline помогла подобрать калужскому технопарку «Кванториум» высокотехнологичное оборудование. Теперь 800 школьников смогут создавать собственные технологические проекты на занятиях по лазерным технологиям, робототехнике, беспилотной авиации, прототипированию.

«Кванториум» – это площадка бесплатного дополнительного образования, созданная для стимулирования интереса школьников к инновациям. В процессе обучения дети изобретают и тестируют новые решения, разработанные с помощью специализированного программного обеспечения. Проекты создания детских технопарков курирует Фонд новых форм развития образования (РОСКВАНТОРИУМ). На сегодняшний день в России работает уже более 50 таких площадок различной специализации в 37 городах.

В детском технопарке «Кванториум» в Калуге работают медиабиблиотека, проектные мастерские и шесть лабораторий – квантумов: космоквантум, аэроквантум, геоквантум, робоквантум, автоквантум, айтиквантум. Все они укомплектованы высокотехнологичным оборудованием. При создании проектов ученики могут воспользоваться всеми возможностями современного производства: 3D-принтерами и сканером, станками для лазерной гравировки, вакуум-формовочной машиной и порталом плазменной резки.

Softline поставила технопарку решения для проектов в направлении космических технологий, геомониторинга, робототехники и созданию автономных электронных устройств. Космические технологии изначально являются акцентом учебных программ дополнительного образования на родине Константина Эдуардовича Циолковского. В рамках космоквантума ученики смогут самостоятельно реализовывать проекты, создавая свои мини-спутники на базе готовых конструкторов. В Кванториум поставлен целый учебный комплекс, позволяющий принимать с помощью различных программ радиосигналы космических аппаратов (снимки с метеоспутников NOAA, Метеор-М, с помощью которых можно o увидеть развитие метеоявлений и изучить распределение температур), получать телеметрию порядка 50 спутников для оценки нагрева аппарата на солнечной стороне витка и охлаждение в теневой зоне, судить о скорости вращения спутника.

Также эксперты Softline внедрили полный комплекс для проектной лаборатории геоквантума. Решение позволяет осуществлять спутниковый и аэромониторинг, работая на стыке географии, информатики, физики, биологии и других дисциплин в сочетании с робототехническими наборами и программируемыми контроллерами.

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