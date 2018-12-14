Tele2 запустил переводы «Юнистрим» в салонах связи Красноярского края

Посетители салонов Tele2 Красноярского края теперь могут делать денежные переводы, погашать кредиты, а также пополнять банковские карты и электронные кошельки. Услуги международной платежной системы денежных переводов «Юнистрим» уже работают в 16 салонах связи Tele2 Красноярского края, расположенных в Красноярске, Железногорске, Назарове и Боготоле. Клиенты салонов связи оператора могут быстро отправить денежные средства по России, в страны СНГ, Европы и Азии. Для этого нужно предъявить паспорт, сообщить продавцу контактные данные получателя и внести сумму перевода.

С помощью финансовых сервисов «Юнистрим» посетители салонов связи Tele2 могут также погашать кредиты любых банков. Для этого нужно предъявить продавцу паспорт, сообщить реквизиты банка, сумму взноса и контактный номер телефона. Более того, посетители могут пополнить электронные кошельки, а также карту Visa или Mastercard любого банка, предъявив паспорт и сообщив номер карты получателя.

О партнерстве Tele2 и «Юнистрим» заявили в феврале 2018 г. Тогда в салонах связи оператора в столичном регионе, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Волгоградской и Омской областях были установлены программы международной платежной системы денежных переводов. Сотрудничество предполагает запуск финансовых сервисов во всех регионах присутствия оператора.