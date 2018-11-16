Acer запустил в РФ продажи игровых мониторов AOPEN

Группа «М.Видео-Эльдорадо» (входит в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева) в партнерстве с Acer объявила о старте продаж игровых высокопроизводительных мониторов торговой марки AOPEN онлайн и в торговых сетях «М.Видео» и «Эльдорадо».

AOPEN Inc., основанная в 1996 году, входит в Acer Group. За двадцать два года работы на рынке AOPEN показала себя компанией, умело комбинирующей ведущие технологии для создания инновационных и надёжных продуктов. Мониторы линейки HC1 являются прекрасным примером такой бизнес-стратегии: в них собраны игровые технологии, яркий запоминающийся дизайн и весьма привлекательная цена.

Мониторы AOPEN серии HC1 подходят для компьютерных игр, обеспечивая быстрый отклик и четкую картинку без смазывания. Это особенно важно в многопользовательских играх, где владельцы AOPEN HC1 будут постоянно переигрывать владельцев старых 60Гц мониторов. Ещё применяющаяся во всех устройствах серии HC1 панель VA обеспечивает крайне насыщенный и контрастный черный цвет, чем не могут похвастаться решения с IPS- или TN-матрицами.

Диагональ от 23,6 до 31,5 дюймов, разрешение до 2K, частота обновления 144 Гц. Поддержка технологии AMD Radeon FreeSync: синхронизация монитора и видеокарты для лучшего качества картинки. Четкое и плавное изображение даже в самых динамичных игровых сценах.

Внешний вид мониторов AOPEN HC1 решает две задачи: комфорт в играх и эстетичность. Входящие в серию модели различаются диагональю дисплея (23,6, 27 и 31,5 дюйма) и разрешением: у младших моделей — 1920х1080 пикселей, а в старшей — 2560x1440 или 2К.

Дисплеи мониторов AOPEN HC1 слегка изогнуты, а рамки вокруг них практически отсутствуют. Таким образом, картинка на экране любого монитора серии HC1 обеспечивает максимальное вовлечение геймера, что отлично способствует новым игровым рекордам.

Наклон экрана у мониторов регулируется, а для экономии места на столе предусмотрены настенные крепежи стандарта VESA.

Мониторы AOPEN HC1 поддерживают технологию AMD Radeon FreeSync. Она синхронизирует частоту кадров дисплея и видеокарты, сводя тем самым к минимуму лаги и разрывы изображения, делая его четким и плавным. Также матрицы дисплеев могут похвастаться быстрым временем отклика: 4 мс. Из-за этого не возникают смазывание изображения и шлейфы за быстро движущимися объектами. Частота обновления экранов равна 144 Гц, что обеспечивает мгновенную реакцию на игровые события. При прочих равных игроки с 144-герцовыми мониторами показывают лучшие игровые результаты, чем владельцы мониторов с частотой 60 Гц.

Мониторы AOPEN HC1 используют панели VA, которые отличаются улучшенным отображением черного. Темные оттенки на таких экранах более насыщенные и глубокие, приятные глазу и близкие к естественному черному цвету. Цветопередача калибруется по шести базовым цветам, что помогает настроить нужный оттенок максимально точно. Также поддерживается функция Super sharpness, которая улучшает картинку низкого качества до нативного разрешения монитора.

Любители долгих игровых сессий оценят функцию Flicker-less, которая избавляет экран от утомительного мерцания. Таким образом, человеческий глаз не устает при долгой работе с монитором и минимизируется вредное воздействие синей части видимого спектра света.

Мониторы AOPEN линейки HC1 эксклюзивно доступны в сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» с 16 ноября, цена начинается от 15 990 рублей (для младшей модели с диагональю 23,6 дюймов). Гарантия на все мониторы AOPEN составляет 3 года.

По оценке «М.Видео» и «Эльдорадо», рынок компьютерного оборудования продемонстрировал положительную динамику в январе-сентябре 2018 года и составил около 102 млрд рублей и порядка 4,6 млн штук, что выше на 20% и 13%, чем годом ранее. В денежном выражении объём продаж категории достиг показателей 2014 года. Позитивная динамика связана с эффектом отложенного спроса, при этом изменилась его структура — устаревшую технику меняют на более производительную, функциональную и, как следствие, дорогостоящую. Другими драйверами категории стали интенсивный рост игровой компьютерной техники и кредитные предложения.

Зв девять месяцев 2018 года в России было продано порядка 1,5 млн мониторов, что на 16% выше, чем годом ранее. Объем рынка в денежном выражении составил 8,7 млрд, прибавив 22% по сравнению с 9 мес. 2017 года.