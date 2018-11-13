RRC займется дистрибуцией решений «Сименс» для промышленной коммуникаций

RRC и «Сименс», официальное представительство концерна «Сименс АГ» в России, сообщили о подписании совместного дистрибьюторского соглашения. По условиям договора, RRC займется продвижением промышленных сетевых компонентов и систем идентификации производства «Сименс» на рынках России и стран СНГ.

Компания «Сименс» является одним из мировых лидеров решений для промышленной коммуникаций, представляя партнерам и клиентам надежные продукты для построения сетей передачи данных в сетях автоматизации. Портфолио компании включает в себя два семейства решений: SCALANCE и RUGGEDCOM, включая промышленные коммутаторы, маршрутизаторы, Wi-Fi точки доступа и клиенты, модемы, межсетевые экраны и программное обеспечение для управления сетевой инфраструктурой и организации безопасных подключений к удаленным установкам или устройствам.

Решения используются в средах АСУ ТП и предназначаются для промышленности и производства, включая нефтегазовые предприятия, энергетический сектор, транспорт, добывающую промышленность, автомобильную индустрию, металлургию и другие отрасли, где требуется надежная и бесперебойная передача данных, даже в сложных условиях окружающей среды.

Направление Идентификации, в котором компания «Сименс» специализируется более 30 лет, представлен RFID системами, машинным зрением (оптическая идентификация) и системой позиционирования реального времени RTLS. Данные решения позволяют построить прозрачную систему учета и отслеживания продукции на производстве и логистических комплексах, и является одним из компонентов Цифрового Предприятия.

Партнеры и клиенты в России смогут воспользоваться услугами финансирования ЛК «Сименс Финанс» при реализации проектов с наличием в них компонентов сетевого оборудования или систем идентификации «Сименс», комбинируя с другими продуктами и решениями, даже сторонних производителей.

Для справки: ООО ЛК «Сименс Финанс» является финансовым дивизионом концерна Siemens AG и осуществляет финансирование проектов за счёт собственных средств концерна.

«Мы рады приветствовать в нашей команде профессиональную российскую компанию, обладающую широкой партнерской сетью, сильной экспертизой и фокусом на ИТ-технологии. Наше партнерство, а также расширение продуктового портфеля RRC, равно как и новый канал сбыта, поможет действующим и перспективным клиентам получить передовые технологии для дигитализации», - отметил директор дистрибьюции компании «Сименс» Сергей Позляев.

«Концерн «Сименс» уже давно зарекомендовал себя на мировом и российском рынке как ответственный партнер и поставщик высоконадежных промышленных сетевых компонентов и систем идентификации, – сказал Владимир Ходырев, директор направления AutoIDC RRC Russia & CIS. - Вот почему мы рассчитываем на длительное партнерство с компанией и надеемся, что оно будет выгодным и эффективным для обеих сторон».

«В эпоху цифровой трансформации многие промышленные компании внедряют новые сервисы и приложения, требующие надежных базис-коммуникаций для сбора и передачи информации. Интеграция сетей АСУ ТП и ИТ-среды на основе инновационных решений для промышленных коммуникаций от «Сименс» позволяет предложить нашим партнерам основу для построения Цифрового предприятия», - сказал директор направлений автоматизация и инжиниринг, промышленной коммуникации и идентификации компании «Сименс» Александр Размахаев.