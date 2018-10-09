Softline Venture Partners поможет 10 проектам начать продажи за рубежом

Softline Venture Partners (SVP), корпоративный венчурный фонд Softline, сообщает о старте работы новой акселерационной программы Global Growth Challange (GGC), направленной на подготовку 10 технологических компаний к запуску продаж их решений за рубежом при поддержке Softline. Партнерами программы стали Microsoft, ABBYY, «ОПОРА РОССИИ» и Фонд Содействия Инновациям. Участие в программе бесплатное.

Согласно данным «Стартап-барометр 2018» стартапы все реже пытаются вывести бизнес на зарубежные рынки; большая часть опрошенных (около 70%) получают внутри страны от 75% до 100% всего дохода, и развивают бизнес, практически не привлекая внешнее финансирование (внешние инвесторы есть только у 30%). Отсутствие четкого ориентира на венчурное инвестирование и международную экспансию становится сильной преградой для роста проекта. Выход на новый для компании рынок — это сложный и многомерный процесс, но его преимущества очевидны: возможности для диверсификации, новые ниши и дополнительные доходы, привлечение зарубежных инвестиций, новые ресурсы, защита от колебаний рынка.

Новая акселерационная программа фонда позволит стартапу в ограниченный промежуток времени получить поддержку в освоении новых рынков напрямую от менторов и экспертов Softline, компании с уникальным каналом продаж и зоной присутствия более чем в 50 странах. Результатом участия в GGC для проекта станет запуск продаж при участии партнера в новом регионе присутствия.

Акселерационная программа SVP разработана с учетом реального опыта ведущих экспертов международного бизнеса и отрасли и состоит из тематических модулей и практических заданий, которые смогут помочь командам с началом экспортной деятельности. Предприниматели будут иметь возможность для индивидуальной работы с ментором или технологическим экспертом по темам программы, в том числе дистанционно.

Сбор заявок от участников будет продолжаться до конца декабря 2018 года. Отбор проектов для участия в программе будет проходить в два этапа (очный и заочный). Занятия с менторами и экспертами пройдут в марте-мае 2019 года и включат большой технологический блок от Microsoft и ABBYY. Наиболее перспективные проекты получат доступ к передовым технологиям интеллектуальной обработки информации ABBYY, а эксперты компании будут консультировать команды и оказывать им техническую поддержку.

Для участия в программе приглашаются компании из России, стран СНГ и Балтии, имеющие готовый продукт, клиентов и продажи, разрабатывающие решения в сферах: Internet of things (IoT), Artificial intelligence (AI), Big Data, Security, Cloud.

Подробнее ознакомиться с условиями участия в программе и оставить заявку можно на сайте. https://softlinevp.com/ru/accelerator

«На рынке все ещё не хватает амбициозных основателей, у которых горят глаза, и они хотят что-то делать. Многие успокаиваются, построив бизнес с выручкой $2-5 млн в год. Венчурному рынку нашего региона нужны супермотивированные предприниматели, которые будут строить крупный бизнес из стартапа, - сказала Елена Волотовская, вице-президент по инвестициям Softline и руководитель фонда Softline Venture Partners. – Мы надеемся, что программа Global Growth Challenge станет первым шагом участников на пути к становлению глобальной компанией».

«Microsoft и Softline сотрудничают с 1995 года, и все это время мы вместе помогаем компаниям развивать свой бизнес и становиться успешнее, внедряя передовые технологии. Мы убеждены, что экспертная поддержка амбициозных российских стартапов и помощь им в выходе на глобальный рынок – чрезвычайно важная инициатива, способная внести значительный вклад в развитие российской ИТ-отрасли и цифровой экономики в целом», – отметил Иван Копытов, руководитель направления по работе со стартапами Microsoft в России.

«ABBYY вышла на международный рынок более 25 лет назад. За это время мы выросли в глобальную компанию с офисами в 11 странах мира и накопили обширную экспертизу по работе на зарубежных рынках, – сказал генеральный директор ABBYY Россия Дмитрий Шушкин. – Мы уверены, что поддержка молодых команд способствует развитию ИТ-рынка и помогает создавать сервисы, востребованные как в России, так и за ее пределами. Именно поэтому ABBYY рада поддержать акселератор нашего многолетнего партнера Sofline, поделиться технологической экспертизой со стартапами и предоставить командам доступ к признанным более чем в 200 странах мира продуктам ABBYY для интеллектуальной обработки информации».