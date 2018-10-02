Исследование «Рекадро»: профессия мобильного разработчика востребована как никогда

«Рекадро», российское кадровое агентство, провело исследование рынка труда по позиции «Разработчик мобильных приложений» и представило результаты за август 2018 г.

Выяснилось, что профессия мобильного разработчика невероятно востребована. Наибольшую потребность в мобильных разработчиках испытывают ИТ-отрасль, финансовый сектор и розничная торговля, что вполне объяснимо, ведь все чаще и чаще люди покупают товары онлайн, а не стоят в очереди к кассе в супермаркете.

Наибольшую потребность в специалистах испытывают столичные регионы, Сибирь и Урал.

Для Android-разработчиков вакансий в открытых источниках больше на 16%, чем для iOS-разработчиков, хотя тенденции постоянно меняются. При этом пятая часть рынка вакансий ориентирована на разработчиков обеих платформ.

В среднем на одну вакансию приходится 0,9 резюме соискателей (данные аналогичны по Android-разработчикам и iOS-разработчикам) – специальность является гипердефицитной. Крупные компании предоставляют кандидатам более выгодные условия (релокационный пакет, высокий уровень зарплаты, расширенный пакет льгот и компенсаций), привлекая наиболее перспективных и опытных кандидатов.

Кандидаты же предпочитают работать удаленно в режиме фриланс, в том числе и на зарубежные компании, которые не представлены в России. На российском рынке также представлены зарубежные специалисты, в том числе и на сайтах для поиска работы, что отражает транснациональную специфику рынка труда ИТ-специалистов.

Средняя заработная плата разработчика мобильных приложений iOS составляет 130 тыс. руб., а разработчика Android – 112 тыс. руб. При этом на старте карьеры уровень заработной платы начинается от 30 тыс. руб. для iOS-разработчиков, и 25 тыс. руб. для разработчиков Android. Для опытных специалистов уровень зарплаты может достигать 250 тыс. руб.

Ожидания соискателей по заработной плате выше предложений работодателей: у Android-разработчиков на 17%, у iOS – на 9%. Предложения же работодателей для разработчиков iOS выше на 14%, чем для разработчиков Android.

Подавляющее большинство работодателей хотят видеть опытных кандидатов: 48% компаний рассматривают на вакансии кандидатов с опытом от одного года, а 41% компаний – с опытом работы более трех лет. Таким образом, мобильные разработчики уровня middle и senior намного более востребованы, чем junior. Помимо опыта работы, работодатели также ожидают от кандидатов высокий уровень владения английским языком.

За поиском мобильных разработчиков работодатели часто обращаются в кадровые агентства, так как найти таких специалистов очень сложно, а еще сложнее переманить их в другую компанию.

Юлия Лабутина, ИТ-рекрутер «Рекадро», сказала: «Мобильная разработка в текущий момент – очень актуальная тема: поскольку все больше пользователей предпочитают использовать свой смартфон для серфинга и личных задач, спрос на такую разработку неизменно растет. Тенденции таковы, что Android сейчас завоевал хорошую популярность, iOS несколько сдает свои позиции. Ситуация на рынке разработчиков соответствующая. Лайфхак: Если вы ищете Android-разработчика, дополнительным источником поиска может стать Play Market – многие кандидаты разрабатывают собственные приложения и выкладывают их в магазин, можно сразу увидеть результаты их работы и даже протестировать на наличие багов».

Проанализировав более 700 резюме кандидатов, в «Рекадро» составили портрет типичного мобильного разработчика.

В профессии преобладают мужчины (83%), прослеживается преобладание более молодых специалистов в возрасте от 18 до 30 лет (58%) и от 31 до 40 лет (32%). Все специалисты владеют английским языком на достаточно высоком уровне. Большинство кандидатов имеют образование в сфере ИТ (программирование или бизнес-информатика), однако в последнее время растет число кандидатов, не имеющих профильного высшего образования. Специалистов без опыта, которые хотят попробовать себя в роли мобильного разработчика – 16%, вакансий же для них значительно меньше – до 6%. Эта профессия интересна специалистам из смежных областей.