В России начались продажи новых смартфонов Neffos C9A и X9. Цены

TP-Link объявила о начале продаж новых смартфонов Neffos серий C9A и X9 на российском рынке.

Обе модели оснащены FullView-дисплеями с соотношением сторон экрана 18:9, технологией распознавания лица AI Face Unlock на основе искусственного интеллекта, а также сканером отпечатков пальцев. Устройства работают на базе ОС Android 8.1 Oreo.

Neffos С9A – это бюджетный смартфон с HD+ экраном диагональю 5,45 дюйма, четырехъядерным процессором, оперативной памятью 2 ГБ и встроенной памятью 16 ГБ, фронтальной 5 МП Softlight селфи-камерой и 13 МП основной камерой с фазовой автофокусировкой, а также тремя раздельными слотами: двумя для SIM-карт и одному для MicroSD.

Neffos X9 – доступный смартфон с HD+ экраном диагональю 5,99 дюйма, восьмиядерным процессором, оперативной памятью 3 ГБ и встроенной памятью 32 ГБ, двойной основной камерой 13 МП + 5 МП с эффектом боке и фронтальной камерой 8 МП, а также литий-полимерным аккумулятором на 3060 мАч.

Оба смартфона используют собственный пользовательский интерфейс Neffos NFUI 8.0, созданный на основе ОС Android 8.1 Oreo, который в том числе предлагает новые уникальные функции от TP-Link, такие как усилитель Wi-Fi сигнала и доступ к Wi-Fi через QR-код.

Смартфоны Neffos C9A Neffos X9 доступны в российской рознице по рекомендованной цене 7 399 руб. и 10 999 руб. соответственно.