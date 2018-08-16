«Корус Консалтинг» подвела итоги проекта фан-зоны на ЧМ 2018 в Сочи

ГК «Корус Консалтинг» подвела итоги проекта по инсталляции и комплексной поддержке инженерных систем и систем безопасности на площадке фестиваля болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 в Сочи.

Территория фан-зоны болельщиков в Сочи прямо на берегу моря у Южного мола морского порта в пиковые периоды вмещала в себя более 10 тыс. посетителей. Помимо трансляции матчей на площадке фестиваля днём была организована музыкальная и культурная программа, работали футбольные аттракционы, проводились конкурсы и автограф-сессии со знаменитыми спортсменами. Всего во время проведения чемпионата мира на территории фан-зоны состоялось более 90 мероприятий.

Проектные работы велись в три этапа (монтаж, поддержка систем в период проведения чемпионата мира и демонтаж оборудования) и включали в себя обеспечение площадки болельщиков сетью электроснабжения, сетью WiFi высокой плотности, системой видеонаблюдения, интегрированной в инфраструктуру «Безопасный город» города Сочи, а также системой служебной связи на базе беспроводных интеркомов и радиостанций, которые обеспечивали рабочей связи на площадке службы безопасности, журналистов и артистов.

Специалисты «Корус Консалтинг» спроектировали энергоустановку фестиваля общей мощностью 1,9 МВт, включая систему молниезащиты всех объектов инфраструктуры, и установили синхронизируемые дизель-генераторные станции общей мощностью 1,2 МВт. Также было проложено более 5 км электрических кабелей, установлено 27 распределительных электрических шкафов и подключено в электрическую сеть более 200 конечных потребителей. Вся инфраструктура обладала высокой степенью защиты (IP65 и IP67), что позволило работать оборудованию под открытым небом в дождь и сильную солнечную активность.

Команда интегратора произвела радиообследование будущей площадки фестиваля и спроектировала сетевую инфраструктуру. Для обеспечения площадки фестиваля отказоустойчивой сетью WiFi был проложен 1 км оптического кабеля по периметру площадки фестиваля, установлено 5 всепогодных коммуникационных шкафов и проложено более 5 км витой пары. Для работы WiFi по периметру фан-зоны было установлено 18 наружных точек доступа с направленными антеннами, а для обеспечения нужд организаторов и партнёров – 7 внутренних точек доступа. Общая пропускная способность сети WiFi в пиковые нагрузки составляла до 800 Мбит/сек. Это позволяло просматривать видеоконтент тысячам пользователей одновременно.

Система видеонаблюдения, созданная и поддерживаемая «Корус Консалтинг», включала в себя 30 моторизированных видеокамер с 20-и кратным оптическим увеличением изображения, которые помогали силовым структурам, спасателям и организаторам чемпионата обеспечивать безопасность болельщиков. Благодаря интеграции с системой «Безопасный город» все данные с камер так же поступали в ситуационный центр в режиме 24/7.

Работы по строительству, обслуживанию и технической поддержке всей инженерной инфраструктуры фан-зоны, выполнялись командой «Корус Консалтинг» в круглосуточном режиме.

«Чемпионат мира по футболу – это не только масштабный международный спортивный праздник, объединяющий миллионы болельщиков, но и большая ответственность принимающей стороны и огромная работа технических служб. Не в первый раз государственные и общественные структуры выбирают нас в качестве партнёра для реализации проектов по поддержке инженерной инфраструктуры, и мы рады что вновь подтвердили свою надёжность и высший уровень квалификации на таком мероприятии», – сказал Дмитрий Кочанов, директор департамента ИТ-аутсорсинга ГК «Корус Консалтинг».