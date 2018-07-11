Маркетплейс «Беру» открыл предзаказ на «Яндекс.Станцию»

«Яндекс.Станция» появилась на «Беру», новом маркетплейсе «Яндекс.Маркета». Там можно оставить предварительный заказ на устройство и оплатить его онлайн. Прием предзаказов начался в среду, 11 июля 2018 г. в 15:00 по московскому времени.

Цена «станции» — 9 990 руб. Она доступна в трех цветах: черном, фиолетовом и серебристо-сером. Количество устройств ограничено. Если устройство в желаемом цвете закончилась, можно выбрать другой или дождаться поступления новой партии колонок.

Срок доставки устройств — до 90 дней. «Яндекс.Станцию» бесплатно привезут в любой регион России. Перед отправкой с покупателем свяжутся менеджеры «Беру». Вместе со «станцией» заказчики получат годовую подписку на «Яндекс.Плюс» и бонусы от партнеров «Яндекса».

Первая партия «станций» поступила в продажу 10 июля 2018 г. в магазине и музее «Яндекса». Ее разобрали меньше чем за шесть часов несмотря на лимит: два устройства на покупателя. Чтобы «станцию» могли купить как можно больше желающих, такое же ограничение действует и в онлайне.

«Яндекс.Станция» играет музыку, находит фильмы, мультфильмы, сериалы и ролики и показывает их на телевизоре. К голосовому помощнику Алисе можно обращаться с поручениями: например, попросить ее завести будильник или рассказать сказку на ночь.

«Станция» — первое устройство, разработанное в «Яндекс». Ее особенность —звук, который обеспечивают три динамика суммарной мощностью в 50 Вт и два пассивных излучателя. Аудиофилы могут снять кожух «станции» и слушать музыку без малейших искажений.